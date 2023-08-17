Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Profil dan Biodata Wang Zhengxing, Pebulu Tangkis China yang Viral Usai Beri Pinjaman Raket ke Pemain Uganda

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |13:37 WIB
Profil dan Biodata Wang Zhengxing, Pebulu Tangkis China yang Viral Usai Beri Pinjaman Raket ke Pemain Uganda
Wang Zhengxing meminjamkan raketnya kepada pemain Uganda Amos Muyanja di FISU World University Games 2021 (Foto: Instagram/@chengdu21)
A
A
A

PROFIL dan Biodata Wang Zhengxing sangat menarik untuk diulas. Pebulu tangkis ini tengah jadi idola baru gara-gara aksinya yang viral memberikan raket pada atlet Uganda.

Tindakan humanis tersebut dipuji-puji publik karen rela membantu kompetitornya dengan memberikan raket baru. Kejadian yang bikin heboh tersebut terjadi saat raket milik atlet bulutangkis Uganda, Amos Muyanja, ternyata rusak di bagian senar.

Amos Muyanja

Celakanya, Muyanja tidak membawa raket cadangan. Saat itu, mereka bertemu di ajang FISU World University Games 2021, di babak 64 besar.

Namun, Wang Zhengxing justru memilih sikap untuk memberikan raket cadangan miliknya kepada Muyanja agar bisa melanjutkan pertandingan. Usai laga, Muyanja mengucapkan terima kasih kepada lawannya itu.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (17/8/2023), berikut Okezone merangkum profil dan biodata Wang Zhengxing dari China. Ia diketahui lahir pada 21 Februari 2002.

Wang saat ini diketahui berusia 21 tahun. Ia berada di posisi 222 ranking BWF. Pencapaian posisi tersebut merupakan yang terbaik sejauh ini. Hal itu terlihat dari kenaikan peringkatnya.

Halaman:
1 2
