4 Pasangan Pebulu Tangkis Indonesia yang Pindah ke Luar Negeri Usai Menikah, Nomor 1 Sempat Bikin Heboh

Pasangan Tania Oktaviani Kusumah dan Rehan Diaz kini tinggal di luar negeri setelah menikah (Foto: Instagram/@taniaoktavianik)

BERIKUT empat pasangan pebulu tangkis Indonesia yang pindah ke luar negeri usai menikah. Ada yang hengkang untuk menetap di sana, ada pula yang menjadi pelatih di luar negeri.

Kehidupan atlet bulu tangkis Indonesia memang selalu menarik untuk dibahas. Tidak jarang, sisi lain di luar lapangan menjadi perhatian para pencinta bulu tangkis Tanah Air, termasuk ketika sudah memutuskan untuk menikah.

Ada empat pasangan pebulu tangkis yang memutuskan pindah ke luar negeri setelah menikah. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya.

4. Melysa Nur Fitriani-Andi Fadel Muhammad

Pasangan pebulu tangkis ini sama-sama turun di nomor tunggal, tetapi tidak pernah menembus Pelatnas PBSI. Nama keduanya memang cukup asing di telinga pencinta bulu tangkis Indonesia.

Melysa dan Andi diketahui menikah pada 2020 di usia relatif muda yakni 19 dan 20 tahun. Keduanya kini memilih hengkang ke Swedia usai memasuki kehidupan baru. Mereka melanjutkan karier sebagai pebulu tangkis di sana.

3. Jauza Fadhila Sugiarto-Panji Akbar Sudrajat





Putri legenda Icuk Sugiarto itu dipersunting oleh sesama pebulu tangkis bernama Panji Akbar Sudrajat. Keputusan untuk menikah itu diambil setelah Jauza hengkang dari Pelatnas PBSI pada 2019.

Setelah menikah, pasangan Jauza dan Panji memutuskan tinggal di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian California. Hal itu tidak terlepas dari keputusan Panji menjadi pelatih bulu tangkis di Negeri Paman Sam.