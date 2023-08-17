MotoGP Austria 2023: Fabio Quartararo Tak Mau Terjebak dengan Masa Lalu

Fabio Quartararo tak mau terjebak dengan catatan apik di Austria tahun lalu (Foto: Twitter/FabioQ20)

JELANG MotoGP Austria 2023, Fabio Quartararo tak mau terjebak dengan masa lalu. Sang pembalap Monster Energy Yamaha memang punya kenangan baik di Austria pada 2022 lalu.

Quartararo finis di peringkat kedua klasemen akhir MotoGP 2022 secara keseluruhan. Pembalap asal Prancis itu mengoleksi total 248 poin, hanya terpaut 17 poin dari Francesco Bagnaia yang menjadi juara dunia.

Namun, kini sang pembalap berjuluk El Diablo sedang terpuruk dengan hanya menempati peringkat ke-11. Rider berusia 24 tahun itu hanya mampu meraih 65 poin dari sembilan seri yang sudah berjalan.

"Kami memiliki memori yang bagus akan 2022. Akan tetapi, tentu saja kesuksesan masa lalu di MotoGP bukanlah sebuah jaminan," ucap Quartararo dilansir dari Speedweek, Kamis (17/8/2023).

"Kami akan melakukan yang terbaik dan berusaha untuk bisa tampil lebih baik lagi," lanjutnya.

Setelah mendapatkan libur sepekan, Quartararo dan para pembalap lainnya akan mempersiapkan diri untuk MotoGP Austria 2023. Adapun seri ke-10 musim ini akan dilangsungkan di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, 18-20 Agustus 2023.