Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Austria 2023: Fabio Quartararo Tak Mau Terjebak dengan Masa Lalu

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |17:29 WIB
MotoGP Austria 2023: Fabio Quartararo Tak Mau Terjebak dengan Masa Lalu
Fabio Quartararo tak mau terjebak dengan catatan apik di Austria tahun lalu (Foto: Twitter/FabioQ20)
A
A
A

JELANG MotoGP Austria 2023, Fabio Quartararo tak mau terjebak dengan masa lalu. Sang pembalap Monster Energy Yamaha memang punya kenangan baik di Austria pada 2022 lalu.

Quartararo finis di peringkat kedua klasemen akhir MotoGP 2022 secara keseluruhan. Pembalap asal Prancis itu mengoleksi total 248 poin, hanya terpaut 17 poin dari Francesco Bagnaia yang menjadi juara dunia.

Fabio Quartararo

Namun, kini sang pembalap berjuluk El Diablo sedang terpuruk dengan hanya menempati peringkat ke-11. Rider berusia 24 tahun itu hanya mampu meraih 65 poin dari sembilan seri yang sudah berjalan.

"Kami memiliki memori yang bagus akan 2022. Akan tetapi, tentu saja kesuksesan masa lalu di MotoGP bukanlah sebuah jaminan," ucap Quartararo dilansir dari Speedweek, Kamis (17/8/2023).

"Kami akan melakukan yang terbaik dan berusaha untuk bisa tampil lebih baik lagi," lanjutnya.

Setelah mendapatkan libur sepekan, Quartararo dan para pembalap lainnya akan mempersiapkan diri untuk MotoGP Austria 2023. Adapun seri ke-10 musim ini akan dilangsungkan di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, 18-20 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement