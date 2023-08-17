Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Ayo Serbu, Tiket FIBA World Cup 2023 Diskon 78% Hanya Hari Ini!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |11:16 WIB
Ayo Serbu, Tiket FIBA World Cup 2023 Diskon 78% Hanya Hari Ini!
Tiket FIBA World Cup 2023 didiskon 78% hanya hari ini (Foto: IBL)
A
A
A

JAKARTA - LOC FIBA World Cup 2023 memberikan program potongan harga tiket pertandingan dalam rangka merayakan HUT ke-78 RI (Republik Indonesia). Tidak tanggung-tanggung, diskon yang diberikan hingga sebesar 78 persen.

Diskon besar-besaran itu tentunya sayang jika dilewatkan. Pasalnya, harga spesial itu hanya bisa didapatkan pada hari ini, Kamis (17/8/2023) pukul 23.00 WIB.

Indonesia Arena

"Jadi, tidak ada alasan lagi buat tidak menonton pertandingan FIBA World Cup 2023 langsung di Indonesia Arena. Sebab, ada promo spesial ulang tahun ke-78 Indonesia," ucap Head of Commercial and Marketing LOC FIBA World Cup 2023, Stephen Walangitang dalam rilis resmi, Kamis (17/8/2023).

"LOC Indonesia memberikan diskon 78 persen untuk setiap pembelian seluruh game yang digelar pada 28 Agustus sampai 1 September," lanjutnya.

Adapun pembelian tiket dilakukan secara online di loket.com dengan menggunakan kode promo "WINFORALL78". Potongan harga sebesar 78 persen itu hanya berlaku untuk pembelian pada Kamis (17/8/2023) hingga pukul 23:00 WIB dengan kuota terbatas.

Untuk pertandingan 28 Agustus, ada laga Grup G yang mempertemukan Pantai Gading dengan Iran. Kemudian ada duel seru Brasil vs Spanyol. Sehari kemudian, 29 Agustus 2023, ada pertandingan Grup H antara Kanada kontra Latvia, dilanjutkan aksi Lebanon melawan tim kuat Prancis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/36/2879766/hasil-semifinal-fiba-world-cup-2023-tundukkan-amerika-serikat-jerman-tantang-serbia-di-final-thG9x1HvK3.JPG
Hasil Semifinal FIBA World Cup 2023: Tundukkan Amerika Serikat, Jerman Tantang Serbia di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/36/2879651/hasil-semifinal-fiba-world-cup-2023-hajar-kanada-serbia-capai-babak-final-L8wBq5zu0K.JPG
Hasil Semifinal FIBA World Cup 2023: Hajar Kanada, Serbia Capai Babak Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/36/2879537/nonton-semifinal-fiba-world-cup-2023-di-vision-ini-daftar-negara-yang-lolos-JDLPHnDHFc.jpeg
Nonton Semifinal FIBA World Cup 2023 di Vision+, Ini Daftar Negara yang Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2879130/hasil-fiba-world-cup-2023-luka-doncic-gagal-bawa-slovenia-lewati-lithuania-tZ3WHCqiyy.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Luka Doncic Gagal Bawa Slovenia Lewati Lithuania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2879010/hasil-fiba-world-cup-2023-hajar-italia-87-82-latvia-berpeluang-finis-posisi-5-IVLczQSi4h.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Hajar Italia 87-82, Latvia Berpeluang Finis Posisi 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878795/duel-sengit-lithuania-dan-slovenia-bersaing-demi-peringkat-terbaik-di-fiba-world-cup-2023-malam-ini-live-di-inews-home-of-basketball-l4veW7PjZn.jpeg
Duel Sengit Lithuania dan Slovenia Bersaing Demi Peringkat Terbaik di FIBA World Cup 2023, Malam ini, LIVE di iNews, Home of Basketball
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement