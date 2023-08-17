Ayo Serbu, Tiket FIBA World Cup 2023 Diskon 78% Hanya Hari Ini!

JAKARTA - LOC FIBA World Cup 2023 memberikan program potongan harga tiket pertandingan dalam rangka merayakan HUT ke-78 RI (Republik Indonesia). Tidak tanggung-tanggung, diskon yang diberikan hingga sebesar 78 persen.
Diskon besar-besaran itu tentunya sayang jika dilewatkan. Pasalnya, harga spesial itu hanya bisa didapatkan pada hari ini, Kamis (17/8/2023) pukul 23.00 WIB.
"Jadi, tidak ada alasan lagi buat tidak menonton pertandingan FIBA World Cup 2023 langsung di Indonesia Arena. Sebab, ada promo spesial ulang tahun ke-78 Indonesia," ucap Head of Commercial and Marketing LOC FIBA World Cup 2023, Stephen Walangitang dalam rilis resmi, Kamis (17/8/2023).
"LOC Indonesia memberikan diskon 78 persen untuk setiap pembelian seluruh game yang digelar pada 28 Agustus sampai 1 September," lanjutnya.
Adapun pembelian tiket dilakukan secara online di loket.com dengan menggunakan kode promo "WINFORALL78". Potongan harga sebesar 78 persen itu hanya berlaku untuk pembelian pada Kamis (17/8/2023) hingga pukul 23:00 WIB dengan kuota terbatas.
Untuk pertandingan 28 Agustus, ada laga Grup G yang mempertemukan Pantai Gading dengan Iran. Kemudian ada duel seru Brasil vs Spanyol. Sehari kemudian, 29 Agustus 2023, ada pertandingan Grup H antara Kanada kontra Latvia, dilanjutkan aksi Lebanon melawan tim kuat Prancis.