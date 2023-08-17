Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Indonesia Arena Sediakan Ruang Eksklusif SKYBOX untuk Tonton FIBA World Cup 2023 di Jakarta

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |09:14 WIB
Indonesia Arena Sediakan Ruang Eksklusif SKYBOX untuk Tonton FIBA World Cup 2023 di Jakarta
Indonesia Arena menyediakan SKYBOX untuk memanjakan penikmat bola basket Indonesia (Foto: LOC FIBA World Cup 2023)
JAKARTA - Pengelola Indonesia Arena menyediakan ruang eksklusif SKYBOX untuk menyaksikan laga-laga FIBA World Cup 2023 di Jakarta, 25 Agustus hingga 10 September mendatang. Harga tiket dibanderol mulai dari Rp8 juta dengan tawaran berbagai fasilitas yang nyaman.

Seperti diketahui, FIBA World Cup 2023 bakal digelar di Indonesia, Jepang dan Filipina. Indonesia Arena yang berlokasi di Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dipercaya untuk menggelar laga-laga tersebut.

Indonesia Arena

Venue anyar berkapasitas 16.000 penonton itu bakal menghelat semua pertandingan fase grup bagi tim-tim yang berada di Grup G dan H. Adapun Grup G dihuni oleh sang juara bertahan Spanyol, Iran, Brasil dan Pantai Gading. Sedangkan Grup H mempertemukan Kanada, Latvia, Prancis dan Lebanon.

Ketua LOC FIBA World Cup 2023, Budi Satrio Djiwandono, memastikan Indonesia Arena sudah siap menggelar FIBA World Cup 2023 dengan menggunakan venue dengan standar internasional. Tentunya, venue yang megah nan mewah ini bakal membuat penonton nyaman untuk menyaksikan laga.

"Iya ini mimpi untuk kita semua ya, termasuk saya yang tiap kali masuk ke ruangan ini, jujur merinding. Akhirnya kita bisa punya tempat sekeren dan semegah ini,” kata Budi dilansir dari rilis LOC FIBA World Cup 2023, Kamis (17/8/2023).

“Dengan segala hormat kepada fasilitas kita sebelumnya, boleh katakanlah itu sudah tidak memadai dengan zaman seperti sekarang kan. Saya rasa pada saat kita waktu itu diberi kehormatan untuk menjadi tuan rumah. Salah satu catatannya untuk kita, ya sudah, kita harus punya fasilitas dengan standar internasional," tambahnya.

Untuk diketahui, Indonesia Arena memiliki berbagai fasilitas yang belum ada di venue sebelumnya. Beberapa fasilitas itu adalah jumbotron, lapangan utama, lapangan latihan, ruang ganti pemain, kolam jacuzzi, kamar bilas, toilet penonton, tribun VVIP dengan royal box, ruang media dan konferensi pers, serta dilengkapi juga dengan lift dan eskalator.

Di antara belasan ribu kursi, LOC FIBA World Cup 2023 meluncurkan fasilitas paling eksklusif dan nyaman untuk menikmati keseruan pertandingan yang bernama SKYBOX. Ruangan ini menyediakan berbagai fasilitas bagi para penonton pertandingan.

