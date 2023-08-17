Kabar Buruk, Juara NBA 2022-2023 Jamal Murray Batal Tampil di Indonesia Arena!

TORONTO - Jamal Murray batal tampil di Indonesia Arena, Jakarta, dalam gelaran FIBA World Cup 2023 bersama Timnas Basket Kanada. Pasalnya, jawara NBA 2022-2023 bersama Denver Nuggets itu merasa kondisi fisiknya belum prima setelah menjalani musim yang panjang.

Sekadar informasi, Murray masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Timnas Kanada untuk tampil di ajang FIBA World Cup 2023 pada akhir Agustus ini. Ia datang ke pemusatan latihan (TC) di Toronto untuk menyusul rekan-rekan senegaranya yang sudah lebih dulu hadir.

Akan tetapi setelah berkonsultasi dengan tim dan staf medisnya, diputuskan Murray masih memerlukan pemulihan tambahan setelah melakoni musim yang panjang dan berat di klub. Alhasil, pebasket berusia 25 tahun itu dipastikan tak jadi berlaga di FIBA World Cup 2023.

"Ketika saya datang ke kamp pelatihan, saya ingin melihat bagaimana tubuh saya akan merespon setelah musim yang panjang dan menuntut dan apakah saya secara fisik mampu bersaing di level tertinggi yang dibutuhkan untuk Piala Dunia. Tapi ternyata tidak bisa,” kata Murray dilansir dari CBC, Kamis (17/8/2023).

Ya, Murray berhasil membawa Nuggets meraih gelar NBA yang merupakan titel pertama klub sepanjang sejarah. Rekan setimnya yang merupakan MVP NBA dua kali, Nikola Jokic, juga akan absen membela Timnas Basket Serbia dari FIBA World Cup 2023 untuk beristirahat.

FIBA World Cup 2023 sendiri akan berlangsung dari 25 Agustus hingga 10 September mendatang di Filipina, Jepang, dan Indonesia. Untuk mengamankan tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024, Kanada harus mencapai finis dua besar di antara tim-tim benua Amerika lainnya.