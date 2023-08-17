Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Kabar Buruk, Juara NBA 2022-2023 Jamal Murray Batal Tampil di Indonesia Arena!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |06:31 WIB
Kabar Buruk, Juara NBA 2022-2023 Jamal Murray Batal Tampil di Indonesia Arena!
Jamal Murray batal tampil di FIBA World Cup 2023 bersama Timnas Basket Kanada (Foto: Instagram/@jmglitxh27)
A
A
A

TORONTO - Jamal Murray batal tampil di Indonesia Arena, Jakarta, dalam gelaran FIBA World Cup 2023 bersama Timnas Basket Kanada. Pasalnya, jawara NBA 2022-2023 bersama Denver Nuggets itu merasa kondisi fisiknya belum prima setelah menjalani musim yang panjang.

Sekadar informasi, Murray masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Timnas Kanada untuk tampil di ajang FIBA World Cup 2023 pada akhir Agustus ini. Ia datang ke pemusatan latihan (TC) di Toronto untuk menyusul rekan-rekan senegaranya yang sudah lebih dulu hadir.

Jamal Murray

Akan tetapi setelah berkonsultasi dengan tim dan staf medisnya, diputuskan Murray masih memerlukan pemulihan tambahan setelah melakoni musim yang panjang dan berat di klub. Alhasil, pebasket berusia 25 tahun itu dipastikan tak jadi berlaga di FIBA World Cup 2023.

"Ketika saya datang ke kamp pelatihan, saya ingin melihat bagaimana tubuh saya akan merespon setelah musim yang panjang dan menuntut dan apakah saya secara fisik mampu bersaing di level tertinggi yang dibutuhkan untuk Piala Dunia. Tapi ternyata tidak bisa,” kata Murray dilansir dari CBC, Kamis (17/8/2023).

Ya, Murray berhasil membawa Nuggets meraih gelar NBA yang merupakan titel pertama klub sepanjang sejarah. Rekan setimnya yang merupakan MVP NBA dua kali, Nikola Jokic, juga akan absen membela Timnas Basket Serbia dari FIBA World Cup 2023 untuk beristirahat.

FIBA World Cup 2023 sendiri akan berlangsung dari 25 Agustus hingga 10 September mendatang di Filipina, Jepang, dan Indonesia. Untuk mengamankan tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024, Kanada harus mencapai finis dua besar di antara tim-tim benua Amerika lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/36/2879766/hasil-semifinal-fiba-world-cup-2023-tundukkan-amerika-serikat-jerman-tantang-serbia-di-final-thG9x1HvK3.JPG
Hasil Semifinal FIBA World Cup 2023: Tundukkan Amerika Serikat, Jerman Tantang Serbia di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/36/2879651/hasil-semifinal-fiba-world-cup-2023-hajar-kanada-serbia-capai-babak-final-L8wBq5zu0K.JPG
Hasil Semifinal FIBA World Cup 2023: Hajar Kanada, Serbia Capai Babak Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/36/2879537/nonton-semifinal-fiba-world-cup-2023-di-vision-ini-daftar-negara-yang-lolos-JDLPHnDHFc.jpeg
Nonton Semifinal FIBA World Cup 2023 di Vision+, Ini Daftar Negara yang Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2879130/hasil-fiba-world-cup-2023-luka-doncic-gagal-bawa-slovenia-lewati-lithuania-tZ3WHCqiyy.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Luka Doncic Gagal Bawa Slovenia Lewati Lithuania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2879010/hasil-fiba-world-cup-2023-hajar-italia-87-82-latvia-berpeluang-finis-posisi-5-IVLczQSi4h.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Hajar Italia 87-82, Latvia Berpeluang Finis Posisi 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878795/duel-sengit-lithuania-dan-slovenia-bersaing-demi-peringkat-terbaik-di-fiba-world-cup-2023-malam-ini-live-di-inews-home-of-basketball-l4veW7PjZn.jpeg
Duel Sengit Lithuania dan Slovenia Bersaing Demi Peringkat Terbaik di FIBA World Cup 2023, Malam ini, LIVE di iNews, Home of Basketball
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement