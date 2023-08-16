Asian Games 2022: Ketum KOI Targetkan Tim Hockey Indonesia Raih Medali Emas

JAKARTA - Jelang Asian Games 2022, Tim Hockey Indonesia menggelar pemusatan latihan (TC) di kawasan Senayan, Jakarta. Persiapan yang matang memang dibutuhkan oleh tim tersebut mengingat tim Hockey Indonesia ditargetkan membawa pulang medali emas dari pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.

Target itu pun disampaikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari. Saat dirinya sedang memantau latihan Hockey Indonesia, Raja Sapta mengatakan ingin melihat medali emas dari cabang olahraga (cabor) tersebut.

"Hari ini kami KOI mengunjungi tim hockey yang sangat membanggakan kemarin mendapatkan peringkat ketiga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi modal yang kuat karena mereka berangkat ke Asian Games bukan wild card, tetapi hasil kualifikasi dan lolos," ucap Oktohari kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (16/8/2023).

"Saya sampaikan ke semua, bahwa semua atlet yang berangkat ke multievent, cita-citanya harus satu, yaitu dapat emas," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Asian Games 2022 yang sempat diundur akhirnya akan dilangsungkan pada 23 September-8 Oktober 2023. Pesta olahraga se-Asia itu akan dilangsungkan di Hangzhou, China.

Karena waktunya tinggal sebentar lagi, untuk itulah tim hockey Indonesia tengah mempersiapkan diri jelang ajang tersebut. Seluruh atlet telah melakukan pemusatan latihan sejak satu bulan lalu, atau bulan Juli.