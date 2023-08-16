Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

7 Teknik Dasar Permainan Bola Voli dan Macam Gerakannya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |18:00 WIB
7 Teknik Dasar Permainan Bola Voli dan Macam Gerakannya
Seorang atlet voli putri ancang-ancang untuk melakukan smash (Foto: Instagram/volleyballworld)
A
A
A

MARI ketahui 7 teknik dasar permainan bola voli dan macam gerakannya supaya dapat bermain dengan benar. Seorang atlet voli yang menguasai teknik dasar dapat membantu tim meraih kemenangan.

Mempelajari beberapa teknik ini meningkatkan fondasi sebagai atlet voli terbaik. Sama seperti olahraga lainnya, teknik permainan bola voli sangat beragam. Dengan disiplin dan dedikasi, teknik ini dapat dilatih.

Voli

Berikut 7 teknik dasar permainan bola voli dan macam gerakannya yang dapat dipelajari:

7. Pukulan Service

Service

Service merupakan teknik dasar dalam permainan bola voli. Sebelum mempelajari teknik lainnya, atlet voli harus menguasai teknik pukulan service.

Teknik yang baik dalam pukulan service dapat memberikan tekanan kepada lawan. Contoh berlatih pukulan servis seperti underhand, overhand, floater, top spin, dan jump.

6. Pukulan Bawah (Bump)

Bump

Teknik dasar bump digunakan untuk mengembalikan bola yang datang rendah. Pastikan untuk menjaga lengan tetap lurus untuk mengarahkan atau mengoper bola. Dengan teknik ini bola memantul ke tempat tujuan.

5. Setter

Setter

Dalam permainan bola voli dikenal istilah setter. Tujuan teknik ini untuk mengoper bola supaya dapat diantarkan dengan akurat kepada rekan tim yang akan melakukan serangan.

Pengembangan dari teknik setter sangat beragam sesuai kondisi dan situasi. Namun, beberapa teknik setter paling umum meliputi set standar, set dada, set kepala, set tinggi, dan set duduk.

Halaman:
1 2
