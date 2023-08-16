POBSI Pool Circuit 2023 Seri IV Balikpapan Siap Digelar, Perebutan Poin Ranking Nasional Akan Makin Memanas!

POBSI Pool Circuit 2023 segera bergulir kembali. Kali ini, POBSI Pool Circuit 2023 seri IV akan digelar di Balikpapan.

Rencananya, turnamen prestisius yang digagas oleh Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) itu akan berlangsung di The RAnD Pool & Lounge, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Ajang itu akan digela pada 21 hingga 24 Agustus 2023.

Lewat POBSI Pool Circuit 2023 seri IV Balikpapan, para atlet biliar berkesempatan memperbaiki peringkat mereka dalam klasemen nasional. Sebagaimana telah diketahui, persaingan ketat masih berlangsung di papan atas klasemen poin ranking nasional.

Setiap poin menjadi berharga bagi para pebiliar. Pasalnya, jarak poin antara para pesaing belum pernah terlihat begitu ketat seperti tahun ini.