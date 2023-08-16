Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Zinc Trail Run 2023 Digelar di Bali demi Tantangan Lebih!

Wira Dana , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |08:12 WIB
Zinc Trail Run 2023 Digelar di Bali demi Tantangan Lebih!
Zinc Trail Run 2023 digelar di Bali pada 8 Oktober mendatang (Foto: MPI/Wira Dana)
A
A
A

UBUD - Untuk kelima kalinya, event lari Zinc Trail Run akan digelar. Kali ini, Zinc Trail Run 2023 akan digelar di Ubud, Bali, dengan target 1.300 peserta, pada Oktober 2023.

Event ini memberi tantangan baru karena pelari akan berolahraga sembari menikmati keindahan alam Ubud. Ajang bertema 'Zinc Trail Run: Dare You To Be More' ini dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2023 di Monkey Forest, Ubud. Bali.

Zinc Trail Run 2018

Brand Manager Zinc Shampoo, Steven Sean mengatakan, jalur kali ini berbeda dengan biasanya. Sebab, setiap peserta harus melalui tanjakan dan turunan serta trek yang beragam.

"Jadi kami dari Zinc selalu konsisten mengadakan event ini ya, event-event yang mendukung gaya hidup sehat. Sebenarnya kami mengambil event lari ini, karena event lari ini universal," ujar Steven dalam konferensi pers, Selasa 15 Agustus 2023.

"Sesuai dengan slogan kami Do More, kita tambahkan tidak hanya lari biasa tapi lari trail sehingga nanti tidak hanya jalan yang datar, tetapi juga ada naik-turun, melewati tanah bebatuan, kapur, dan pematang sawah serta menikmati keindahan yang ada di Ubud," imbuhnya.

Sementara itu, Race Director Leonardus Antara menyebut, ada dua kategori yang dipertandingkan, yakni 10k dan 27k. Untuk kategori 10k, peserta diberikan waktu empat jam. Sementara untuk 27k, peserta mendapat waktu selama tujuh jam.

Halaman:
1 2
