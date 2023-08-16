Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ini Rahasia Siswa SMKN Kelas X Juarai POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Seri II Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |05:23 WIB
Ini Rahasia Siswa SMKN Kelas X Juarai POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Seri II Malang
Rifky Mubarak membeberkan rahasia juara POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang (Foto: MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Rifky Mubarak tampil sebagai juara turnamen biliar POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang. Siswa kelas X SMKN itu mengalahkan Dardy Renandito di babak final, Selasa 15 Agustus 2023 malam WIB.

Seperti diberitakan, Rifky menjadi juara satu pada turnamen POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 seri II Malang. Ia mengalahkan Dardy dengan skor 6-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 15 menit.

Rifky Mubarak keluar sebagai juara satu POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang (Foto: MPI/Avirista Midaada)

Rifky mengatakan, kunci kesuksesan membalikkan keadaan karena berusaha tampil tenang kendati telah tertinggal dua poin. Baginya, mental begitu dilatih di pertemuan final antara kedua pelajar SMA dan SMK ini.

"Kuncinya menenangkan diri dan time out dulu tadi. Berusaha memaksimalkan yang ada," kata Rifky Mubarak usai pertandingan final pada di Amorty Training Ground, Malang.

Bagi Rifky, menjuarai turnamen biliar kategori pelajar mahasiswa setingkat kejuaraan nasional (kejurnas) cukup membahagiakan. Sebetulnya, ia sudah menargetkan untuk juara sejak awal turnamen. Namun, hasil akhirnya tetap terasa di luar dugaan.

Halaman:
1 2
