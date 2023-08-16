Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Lucu Rehan Naufal/Lisa Ayu Ditargetkan Tembus Semifinal BWF World Championships 2023: Kami Juga Ingin Jadi Sobat Weekend!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |22:11 WIB
Reaksi Lucu Rehan Naufal/Lisa Ayu Ditargetkan Tembus Semifinal BWF World Championships 2023: Kami Juga Ingin Jadi Sobat Weekend!
Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati siap tempur di BWF World Championships 2023. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, ditargetkan menembus babak semifinal di BWF World Championships 2023. Tak merasa terbebani, Rehan/Lisa pun memberi reaksi lucu.

Rehan/Lisa mengatakan bahwa target itu justru semakin termotivasi untuk melangkah jauh di BWF World Championships 2023. Pasalnya, mereka juga ingin menjadi sobat weekend.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

"Kita enggak mau beban ya, kita juga mau main sampai hari terakhir," kata Lisa kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

"Saya juga sama, mau main sampai hari terakhir. Sudah jauh-jauh ke sana masa kita cuma main hari pertama, hari kedua. Kita juga pasti pengen jadi sobat weekend, masa jadi sobat weekdays terus hahaha," sambung Rehan.

"Beban pasti ada, tapi dijadikan motivasi aja buat kita," ucap Rehan lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement