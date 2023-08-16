Reaksi Lucu Rehan Naufal/Lisa Ayu Ditargetkan Tembus Semifinal BWF World Championships 2023: Kami Juga Ingin Jadi Sobat Weekend!

JAKARTA – Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, ditargetkan menembus babak semifinal di BWF World Championships 2023. Tak merasa terbebani, Rehan/Lisa pun memberi reaksi lucu.

Rehan/Lisa mengatakan bahwa target itu justru semakin termotivasi untuk melangkah jauh di BWF World Championships 2023. Pasalnya, mereka juga ingin menjadi sobat weekend.

"Kita enggak mau beban ya, kita juga mau main sampai hari terakhir," kata Lisa kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

"Saya juga sama, mau main sampai hari terakhir. Sudah jauh-jauh ke sana masa kita cuma main hari pertama, hari kedua. Kita juga pasti pengen jadi sobat weekend, masa jadi sobat weekdays terus hahaha," sambung Rehan.

"Beban pasti ada, tapi dijadikan motivasi aja buat kita," ucap Rehan lagi.