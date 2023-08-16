Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Cantik Jepang Aya Ohori yang Jatuh Hati kepada Pemain Legenda Tunggal Putra Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |20:04 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Jepang Aya Ohori yang Jatuh Hati kepada Pemain Legenda Tunggal Putra Indonesia
Tunggal putri asal Jepang, Aya Ohori. (Foto: BWF)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis cantik Jepang, Aya Ohori yang jatuh hati kepada pemain legenda tunggal putra Indonesia akan dibahas Okezone di artikel ini. Pemain legenda Tanah Air yang diidolai oleh Aya Ohori tersebut adalah Taufik Hidayat.

Taufik Hidayat memang akan selalu menjadi salah satu pebulutangkis yang menginspirasi banyak orang. Para pebulutangkis di era ini kebanyakan mengenal dan menjadikan Taufik Hidayat sebagai salah satu panutan.

Sebab banyak yang ingin menjadi seperti Taufik Hidayat yang sukses menjadi pebulutangkis Indonesia dan bahkan dunia. Tentunya semua itu terjadi karena Taufik Hidayat memperlihatkan penampilan terbaiknya saat masih aktif bermain.

Tidak heran dengan kehebatan Taufik Hidayat tersebut, berbagai gelar pernah diraih rival Lee Chong Wei tersebut. Dimulai dari emas SEA Games, Asian Games, BWF World Championships, Piala Thomas, hingga Olimpiade.

Aya Ohori

Dengan berbagai prestasi itu, tidak heran jika Aya Ohori yang saat ini berusia 26 tahun sangat mengidolakan sosok Taufik Hidayat. Tunggal putri asal Jepang itu bahkan jatuh hati dengan legenda bulu tangkis Tanah Air tersebut.

Dalam sebuah laporan, ketika Taufik Hidayat masih aktif bermain, Ohori tidak pernah melewatkan satu pertandingan pun ketika legenda bulu tangkis Indonesia itu bertanding di Jepang. Ia menjadikan Taufik Hidayat sebagai role model sekaligus idola.

Halaman:
1 2
