Sukses Tipu BWF Bertahun-tahun, Pebulu Tangkis Putri Denmark Ini Ternyata Suka Sesama Jenis

SUKSES tipu BWF selama bertahun-tahun, pebulu tangkis putri asal Denmark ini ternyata suka sesama jenis. Pebulu tangkis yang dimaksud adalah Christinna Pedersen dan Kamilla Rytter Juhl.

Ya, Christinna Pedersen dan Kamilla Rytter Juhl adalah ganda putri legendaris asal Denmark yang pernah berhasil menggoyahkan pasangan-pasangan ganda putri lain asal Asia setidaknya dalam kurun waktu sedekade.

Sederet prestasi pun mampu mereka raih. Di antaranya adalah Malaysia Open, Singapore Open, Denmark Open, World Superseries Masters Finals, All England, hingga menjadi peraih medali perunggu di ajang Olimpiade Rio De Janeiro tahun 2016.

Namun siapa sangka, setahun setelah mereka tampil luar biasa di Olimpiade Rio 2016, mantan ganda putri peringkat dua ranking BWF ini membuat pengakuan yang sangat mengejutkan.

Dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi Denmark pada 2017 lalu, Christinna dan Kamilla membeberkan tentang orientasi seksual mereka. Keduanya adalah penyuka sesama jenis alias lesbian.

Dengan orientasi seksual yang sama, Christinna dan Kamilla menjadi tidak sebatas pasangan atlet bulu tangkis. Akan tetapi, mereka juga adalah pasangan kekasih.

Dan yang paling mengejutkan, mereka berhasil menyembunyikan hal ini dari BWF dan juga pencinta bulu tangkis seluruh dunia selama bertahun-tahun. Terungkap, mereka telah menjalin hubungan sesama jenis sejak tahun 2009 silam.

"Alasan pertama adalah Christinna dan saya ingin diakui untuk prestasi olahraga kami dan bukan untuk menjadi pasangan." ujar Kamilla Rytter Juhl dikutip dari Daily Mail, Rabu (16/8/2023).

"Kami menginginkan pengakuan itu, dan sekarang kami merasa memilikinya, yang membuatnya terasa seperti waktu yang tepat untuk memberi tahu publik," sambungnya.