Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sukses Tipu BWF Bertahun-tahun, Pebulu Tangkis Putri Denmark Ini Ternyata Suka Sesama Jenis

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |21:00 WIB
Sukses Tipu BWF Bertahun-tahun, Pebulu Tangkis Putri Denmark Ini Ternyata Suka Sesama Jenis
Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, ganda putri Denmark yang merupakan penyuka sesama jenis (Foto: Twitter/BadDK)
A
A
A

SUKSES tipu BWF selama bertahun-tahun, pebulu tangkis putri asal Denmark ini ternyata suka sesama jenis. Pebulu tangkis yang dimaksud adalah Christinna Pedersen dan Kamilla Rytter Juhl.

Ya, Christinna Pedersen dan Kamilla Rytter Juhl adalah ganda putri legendaris asal Denmark yang pernah berhasil menggoyahkan pasangan-pasangan ganda putri lain asal Asia setidaknya dalam kurun waktu sedekade.

Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl

Sederet prestasi pun mampu mereka raih. Di antaranya adalah Malaysia Open, Singapore Open, Denmark Open, World Superseries Masters Finals, All England, hingga menjadi peraih medali perunggu di ajang Olimpiade Rio De Janeiro tahun 2016.

Namun siapa sangka, setahun setelah mereka tampil luar biasa di Olimpiade Rio 2016, mantan ganda putri peringkat dua ranking BWF ini membuat pengakuan yang sangat mengejutkan.

Dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi Denmark pada 2017 lalu, Christinna dan Kamilla membeberkan tentang orientasi seksual mereka. Keduanya adalah penyuka sesama jenis alias lesbian.

Dengan orientasi seksual yang sama, Christinna dan Kamilla menjadi tidak sebatas pasangan atlet bulu tangkis. Akan tetapi, mereka juga adalah pasangan kekasih.

Dan yang paling mengejutkan, mereka berhasil menyembunyikan hal ini dari BWF dan juga pencinta bulu tangkis seluruh dunia selama bertahun-tahun. Terungkap, mereka telah menjalin hubungan sesama jenis sejak tahun 2009 silam.

"Alasan pertama adalah Christinna dan saya ingin diakui untuk prestasi olahraga kami dan bukan untuk menjadi pasangan." ujar Kamilla Rytter Juhl dikutip dari Daily Mail, Rabu (16/8/2023).

"Kami menginginkan pengakuan itu, dan sekarang kami merasa memilikinya, yang membuatnya terasa seperti waktu yang tepat untuk memberi tahu publik," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186731/ilustrasi_bulu_tangkis-gPwQ_large.jpg
Kisah Kelam 3 Pebulutangkis Indonesia yang Dihukum Larangan Bermain Seumur Hidup oleh BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186713/fajar_alfian_bersama_firly_assyifa-ZXyO_large.jpg
Kisah Bahagia Fajar Alfian, Resmi Lepas Masa Lajang Usai Nikahi sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186744/ye_zhaoying-bwVD_large.jpg
Kisah Tragis Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dicap Pengkhianat China dan Hidup di Pengasingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186729/zhao_yunlei_bersama_zhang_nan-cuLq_large.jpg
Kisah Kontroversial Cinta Segitiga Zhang Nan dan Zhao Yunlei, Musuh Bebuyutan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186688/huang_yaqiong-aGJ9_large.jpg
Kisah Unik Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong dengan Sapsiree Taerattanachai, Sering Ngobrol Pakai Isyarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186647/fajar_alfian_dan_firly_assyifa_camilien-WGEj_large.jpg
Selamat! Fajar Alfian Resmi Lepas Masa Lajang, Nikahi Firly Assyifa Camilien
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement