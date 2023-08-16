Jonatan Christie Ungkap Sosok yang Berjasa di Hidupnya, Ada Taufik Hidayat hingga Lin Dan

JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie mengaku memiliki banyak sosok yang berjasa di hidupnya. Atlet bulu tangkis andalan Tanah Air itu merasa sosok tersebut layak disebut pahlawan di kehidupannya.

Sosok yang dimaksud Jonatan pun datang dari berbagai kalangan, ada yang datang dari orang-orang dekat sampai pebulutangkis yang ia idolai. Ya, ternyata ada begitu banyak sosok yang telah berjasa di kehidupan pebulutangkis berusia 25 tahun tersebut.

Orangtua menjadi pahlawan pertama yang tidak bisa digantikan dalam hidup Jonatan. Selain itu, Jonatan juga mengungkapkan peran sang nenek yang ikut mendukungnya dalam terjun ke dunia bulutangkis.

Sementara di luar keluarga, Jonatan mengungkapkan sosok pahlawannya adalah sang pelatih, Hendry Saputra dan Irwansyah. Pasalnya Hendry telah melatih Jonatan sedari kecil. Adapun Irwansyah merupakan sosok yang berjasa dalam menempa kemampuan Jonatan hingga saat ini.

"Pahlawan yang paling berjasa dalam hidup, kalau saya, tentu orang tua. Papa adalah orang yang mengajak saya (terjun) ke bulu tangkis, kemudian nenek juga," ungkap Jonatan di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Kalau di luar keluarga, sosok pahlawan itu ada di pelatih -- Koh Hendry (Saputra, pelatih Jonatan) dan Bang Aboy (Irwansyah, Kepala Pelatih Tunggal Putra Pelatnas PBSI). Kalau Koh Hendry, dia yang melatih saya dari kecil, sementara Bang Aboy memoles saya untuk bisa lebih baik lagi," lanjutnya.