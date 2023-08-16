4 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Fasih Bahasa Indonesia, Nomor 1 Sampai Belajar ke KBRI

Mathias Christiansen dan HK Vittinghus sampai mendatangkan pengajar demi bisa fasih berbicara dalam Bahasa Indonesia (Foto: Instagram/@mathiaschristiansen_official)

SEBANYAK empat pebulu tangkis top dunia ternyata fasih berbicara dalam bahasa Indonesia. Selain ada yang memiliki darah keturunan, ternyata ada pula yang sampai secara khusus belajar!

Kecintaan masyarakat Indonesia pada olahraga bulu tangkis tak perlu diragukan lagi. Fanatisme itu sampai membuat para pebulu tangkis dunia terkesima tiap kali bertanding di Tanah Air.

Selain itu, Indonesia juga dianggap sebagai negara besar di bulu tangkis. Wajar bila sampai pebulu tangkis asing bisa berbicara Bahasa Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya.

4. Lianne Tan





Pebulu tangkis asal Belgia ini diketahui sangat fasih berbicara Bahasa Indonesia. Ternyata, hal itu tidak terlepas dari darah keturunan yang dimiliki perempuan berusia 32 tahun itu.

Ya, ayahnya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang kini menetap di Belgia. Bahkan, sang ayah kerap menjalin kerjasama dengan pengusaha-pengusaha asal Indonesia. Ia lantas menurunkan kemampuan berbahasa itu kepada putrinya.

3. Carolina Marin

Ratu bulu tangkis asal Spanyol ini ternyata cukup mahir berbicara dalam Bahasa Indonesia. Usut punya usut, hal itu tidak terlepas dari tekad Marin belajar bulu tangkis di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur!

Ya, perempuan kelahiran Huelva itu pernah menimba ilmu secara langsung ke Cipayung pada 2013. Hal itu kemudian memicu Marin untuk belajar Bahasa Indonesia. Ia juga ternyata menyukai sejumlah kuliner khas Tanah Air selama menetap di sini.