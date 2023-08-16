5 Calon Juara MotoGP Austria 2023, Nomor 1 Murid Valentino Rossi Siap Lanjutkan Dominasi!

5 calon juara MotoGP Austria 2023 menarik dikulik. Sebab, balapan seru itu akan segera bergulir. Tepatnya, balapan akan berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Austria, pada Minggu 20 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB.

Penampilan sejumlah pembalap pun dinantikan dalam gelaran MotoGP Austria 2023. Sebab, mereka diprediksi bakal tampil menggila sehingga berpeluang besar meraih kemenangan.

Siapa saja pembalap tersebut? Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 calon juara MotoGP Austria 2023.

5. Aleix Espargaro





Salah satu calon juara MotoGP Austria 2023 adalah Aleix Espargaro. Pasalnya, pembalap Aprilia Racing itu baru saja tampil mengejutkan dalam balapan seri sebelumnya di MotoGP Inggris 2023.

Aleix diketahui sukses memenangi balapan MotoGP Inggris 2023 yang digelar pada 6 Agustus 2023. Kemenangan diraih usai dirinya menyalip secara dramatis sang pemuncak klasemen sementara MotoGP 2023 sekaligus juara bertahan, Francesco Bagnaia, di lap terakhir.

Tentunya, penampilannya di MotoGP Inggris 2023 jadi bukti ketangguhan Aleix Espargaro. Tak ayal, dengan kepecayaan diri lebih dan juga bakat gemilang, dia bisa saja meraih kemenangan di MotoGP Austria 2023 pada akhir pekan ini.

4. Jack Miller

Lalu, ada nama Jack Miller. Pembalap KTM Red Bull ini punya catatan apik kala mentas di Sirkuit Red Bull Ring. Musim lalu, Jack Miller berhasil naik podium usai finis di posisi ketiga pada MotoGP Austria 2023.

Memang, musim lalu Jack Miller menggila kala menggunakan motor balap Ducati. Tetapi, bukan berarti pembalap asal Australia itu tak bisa melanjutkan kejayaannya di Austria, meski tak lagi membela Ducati.

Bersama timnya saat ini, KTM, Jack Miller pun sukses tampil apik. Dia pun berhasil finis di poisisi ketiga pada MotoGP Spanyol 2023.