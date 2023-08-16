Advertisement
HOME SPORTS BASKET

FIBA World Cup 2023: Persiapan Berjalan Baik, Sekjen Perbasi Ajak Pencinta Basket Ramaikan Indonesia Arena

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |17:21 WIB
FIBA World Cup 2023: Persiapan Berjalan Baik, Sekjen Perbasi Ajak Pencinta Basket Ramaikan Indonesia Arena
Indonesia Arena jadi venue diselenggarakannya FIBA World Cup 2023. (Foto: Perbasi)
A
A
A

JAKARTA – Ajang basket bergengsi, FIBA World Cup 2023 akan segera bergulir di Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia (Perbasi), Nirmala Dewi, pun memastikan persiapan penyelenggaraan FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena berjalan sesuai rencana.

Nirmala Dewi pun mengajak pencinta basket Tanah Air untuk menyaksikan persaingan para bintang dunia di venue teranyar tersebut. Sebab, duel-duel seru dipastikan akan tersaji.

FIBA World Cup 2023

Nirmala pun mengatakan bahwa persiapan Indonesia sebagai tuan rumah FIBA World Cup 2023 sudah sesuai timeline yang disepakati bersama dengan FIBA. Menurutnya, tinggal satu tugas lagi untuk panitia lokal (LOC), yakni melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan lebih masif lagi.

"Jadi, biar pencinta basket lebih tahu bagaimana cara membeli tiket, tim-tim apa yang mau mereka dukung, tinggal itu saja," kata Nirmala dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, dikutip Rabu (16/8/2023).

"Kita (Timnas Indonesia) memang tidak bermain, tetapi kedatangan tim-tim dunia ini pasti membuat bangga. Kapan lagi bisa melihat pemain-pemain kelas NBA bisa bermain di Indonesia," tambahnya.

Ya, Jakarta menjadi salah satu tempat dilangsungkannya FIBA World Cup 2023. Ajang itu akan dimulai pada 25 Agustus 2023 di venue terbaru di kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yang bernama Indonesia Arena.

Halaman:
1 2
