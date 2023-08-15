Gagal Juarai POBSI Cup Pelajar Mahasiswa 2023 Seri Malang, Atlet Muda Yogyakarta Ini Beberkan Penyebabnya

MALANG - Pebiliar muda asal Yogyakarta, Dardy Renandito gagal menjuarai turnamen biliar POBSI Cup Pelajar Mahasiswa 2023 seri kedua Malang, pada Selasa (15/8/2023). Padahal di final melawan atlet Malang, Rifky Mubarak, Dardy tampil baik di awal dan mampu unggul dua poin.

Lantas apa yang menyebabkan pada akhirnya Dardy justru menjadi pihak yang kalah? Ternyata, Dardy mengaku dirinya sempat tegang dan grogi kendati telah unggul dua poin. Hal inilah yang membuatnya perlahan-lahan disusul oleh lawannya, Rifky Mubarak.

"Nervous itu masih ada, grogi. Kalah permainan sudah dikuasai sama dia. Terus hati saya juga sudah kalah, nguasai permainan saya juga kena nervous," kata Dardy Renandito, ditemui usai pertandingan Selasa, (15/8/2023).

Bagi Dardy, di turnamen ini mental merupakan hal yang penting di luar skill dan kemampuan para atlet. Hal ini yang disebutnya penting untuk bisa bersaing di turnamen biliar seri Malang ini. Apalagi banyak peserta turnamen yang memiliki kualitas, dengan persaingan yang lebih ketat dibanding seri satu di Yogyakarta.

"Sungguh sangat istimewa sekali, di finalketemu teman seperjuangan sendiri. Sebenarnya dari sekian banyak peserta itu yang diuji bukan skill tapi mental. Mental ada oke, kalau mental nggak ada skill ada ngimbangi," tutur pelajar SMAN 1 Seyegan, Sleman, Yogyakarta.