Cerita Pevoli Putri Indonesia Megawati Hangestri Bawa 16 Jilbab ke Korea Selatan

Megawati Hangestri Pertiwi akan bermain untuk klub Korea Selatan, Daejeon KGC (Foto: Instagram)

PEVOLI putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi akan mengawali kariernya di Korea Selatan. Megawati akan memperkuat klub asal negeri gingseng, Daejeon KGC.

Megawati menceritakan berbagai persiapannya termasuk soal jilbab yang akan ia bawa ke Korea Selatan. Mantan pemain Pertamina Jakarta Fastron itu mengatakan dirinya membawa total 16 jilbab yang akan ia gunakan di sana.

"Saya bawa jilbab buat main. Ada satu yang modelnya berbeda saya pakai buat jalan-jalan ke luar. Saya bawa total 16 jilbab, termasuk yang saya pakai di rumah," cerita Megawati dilansir dari Naver.

Seperti diketahui, Megawati sendiri memiliki penampilan khas dengan jilbab seperti pevoli musim lain. Berbeda dengan di Indonesia, Megawati yang akan berkarier di Korea Selatan akan merasakan atmosfer baru termasuk penampilannya.

Bahkan salah satu media Korea Selatan mengatakan Megawati menjadi pemain pertama di liga domestik negara Asia Timur itu yang mengenakan jilbab.