Hasil Final POBSI Cup Pelajar Mahasiswa 2023 Seri II: Bertarung Sengit, Atlet Malang Juara

MALANG - Hasil final POBSI Cup Pelajar Mahasiswa 2023 seri II telah diketahui, yang mana pebiliar asal Malang memastikan diri keluar sebagai juara. Dalam turnamen yang juga digelar di Malang tersebut pada Selasa (15/8/2023), wakil tuan rumah mampu tampil baik dan memenangkan turnamen biliar tersebut.

Berlangsung di Amorty Training Ground, Mal Dinoyo, Malang, pertandingan final mempertemukan dua pelajar asal Malang yakni Rifky Mubarak dari SMKN 12 Malang melawan Dardy Renandito, pelajar SMAN 1 Seyegan, Sleman, Yogyakarta.

Rifky Mubarak sendiri berhasil melaju ke final usai menyingkirkan Idris Kadir mahasiswa asal Universitas Negeri Alauddin Makassar. Sementara Dardy Renandito berhasil menyingkirkan Henry Setiawan asal Sukoharjo, mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Pada pertandingan final, laga berjalan cukup seru. Kedua peserta mengawalinya dengan sedikit tampak ketegangan. Beban bahkan terlihat di diri Rifky yang menjadi tuan rumah dan disaksikan para atlet-atlet dari Malang lainnya.

Alhasil Rifky pelajar kelas X SMKN 12 Malang ini sempat tertinggal dua poin. Ia bahkan sempat tertinggal 0 - 2. Di sisi lain, Dardy Renandito pelajar asal Yogyakarta ini tampil dingin tanpa beban. Bermain tanpa dukungan, ia justru berhasil unggul cukup jauh.

Skor pun bahkan sempat menunjukkan angka 2-4 bagi Dardy, hingga 3-5. Tetapi perlahan Rifky mulai menyusul, mentalnya begitu terasah ketika lawan akan mengakhiri game.