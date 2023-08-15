Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil 16 Besar Hingga Semifinal POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |16:55 WIB
Hasil 16 Besar Hingga Semifinal POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri Malang
POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 memasuki babak semifinal (Foto: Avirista Midaada/MPI)
A
A
A

MALANG - Turnamen POBSI Cup Pelajar Mahasiswa 2023 seri Malang memasuki hari terakhir penyelenggaraan. Di hari terakhir dari tiga hari pelaksanaan digelar babak 16 besar, 8 besar, semifinal, dan final.

Hasil babak 16 besar yang berlangsung pada Selasa (15/8/2023), atlet-atlet muda tuan rumah masih mendominasi lolos menuju perempat final atau 8 besar. Tercatat ada tiga atlet asal Malang yang masuk babak ini.

Tiga atlet ini yakni Supratama Aprilio pelajar SMKN 2 Malang, Daffa Raihan Afif asal Malang, pelajar SMKN 7 Malang, dan Rifky Mubarak pelajar SMKN 12 Malang. Sedangkan di luar tiga atlet itu, Jawa Timur hanya menyisakan satu atlet dari Kediri yakni Muhammad Sultan Naufal mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Sementara empat peserta lain yang lolos berasal dari berbagai daerah seperti Makassar, Medan Sumatera Utara, Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

Usai melakukan pertandingan yang begitu ketat di 8 besar, empat semifinalis didapatkan. Satu pertandingan mempertemukan antara Idris Kadir mahasiswa asal Universitas Negeri Alauddin Makassar melawan Rifky Mubarak asal Malang, pelajar SMKN 12 Malang.

Halaman:
1 2
