Imam Sudjarwo Kembali Jadi Ketum, PBVSI Resmi Lantik Kepengurusan Periode 2023-2027

JAKARTA – Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) baru saja resmi melantik kepengurusan baru untuk periode 2023-2027. Periode yang baru tersebut pun kembali dipimpin oleh Imam Sudjarwo.

Pelantikan kepengurusan yang baru itu pun digelar di Gedung Tribrata pada hari ini, Selasa (15/8/2023). Imam Sujdarwo kembali dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) PBVSI.

Nantinya Imam Sudjarwo tidak akan sendirian memimpin PBVSI. Sebab ia akan dibantu oleh tiga wakil yang dijabat oleh Paulus Waterpauw (I), Djoko Sardono (II), dan Edi Sunarno (III).

Adapun Dewa Kehormatan diperankan oleh Yudi Sushariyanto, Hanny S Surkatty, dan Zulfarshah, Kemudian posisi Dewan Pengawas diisi oleh Bambang Suedi dan Robert Kodong.

Heyzer Harsono sendiri menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen). Dia diperbantukan oleh Gilang Iskandar sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen).

Dalam agenda tersebut turut hadir pula Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo. Selain itu ada juga Ketum KONI, Marciano Norman, dan Ketum Indonesia Anti-Doping Organization (IADO), Gatot S Dewa Broto.

Dito mengucapkan selamat kepada kepengurusan baru tersebut. Dia juga berharap agar kepengurusan ini bisa menjadi momen emas kebangkita voli di Indonesia.