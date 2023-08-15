Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Imam Sudjarwo Kembali Jadi Ketum, PBVSI Resmi Lantik Kepengurusan Periode 2023-2027

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |13:44 WIB
Imam Sudjarwo Kembali Jadi Ketum, PBVSI Resmi Lantik Kepengurusan Periode 2023-2027
Pelantikan kepengurusan PBVSI periode 2023-2027. (Foto: Basudiwa Supraja/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) baru saja resmi melantik kepengurusan baru untuk periode 2023-2027. Periode yang baru tersebut pun kembali dipimpin oleh Imam Sudjarwo.

Pelantikan kepengurusan yang baru itu pun digelar di Gedung Tribrata pada hari ini, Selasa (15/8/2023). Imam Sujdarwo kembali dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) PBVSI.

Nantinya Imam Sudjarwo tidak akan sendirian memimpin PBVSI. Sebab ia akan dibantu oleh tiga wakil yang dijabat oleh Paulus Waterpauw (I), Djoko Sardono (II), dan Edi Sunarno (III).

Adapun Dewa Kehormatan diperankan oleh Yudi Sushariyanto, Hanny S Surkatty, dan Zulfarshah, Kemudian posisi Dewan Pengawas diisi oleh Bambang Suedi dan Robert Kodong.

Heyzer Harsono sendiri menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen). Dia diperbantukan oleh Gilang Iskandar sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen).

Pelantikan kepengurusan PBVSI periode 2023-2027 (Basudiwa/MPI)

Dalam agenda tersebut turut hadir pula Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo. Selain itu ada juga Ketum KONI, Marciano Norman, dan Ketum Indonesia Anti-Doping Organization (IADO), Gatot S Dewa Broto.

Dito mengucapkan selamat kepada kepengurusan baru tersebut. Dia juga berharap agar kepengurusan ini bisa menjadi momen emas kebangkita voli di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181221/simak_kisah_asmara_pevoli_cantik_yolla_yuliana_yang_sukses_bikin_banyak_atlet_indonesia_jatuh_hati-XIVK_large.jpg
Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement