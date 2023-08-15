Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Babak 16 Besar POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang Digelar, Ini Daftar Pertandingannya!

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |07:47 WIB
Babak 16 Besar POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang Digelar, Ini Daftar Pertandingannya!
Turnamen POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang memasuki hari terakhir (Foto: MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Turnamen biliar POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang memasuki hari ketiga atau hari terakhir pada Selasa (15/8/2023). Seluruh pertandingan babak 16 besar hingga final akan digelar secara simultan pada hari ini.

Pada babak 16 besar ini atlet-atlet dari Jawa Timur masih mendominasi. Dari 16 atlet, setengahnya berasal dari provinsi tersebut. Tiga orang berasal dari Malang selaku tuan rumah, empat dari Surabaya, dan satu orang asal Kediri.

POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang (Foto: MPI/Avirista Midaada)

Beberapa pertandingan akan mempertemukan atlet muda usia belasan tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar, melawan yang lebih senior. Alfian Rahmat Dharmawan misalnya, pelajar SMPN 47 Surabaya ini akan bertemu Supratama Aprilio pelajar SMKN 2 Malang.

Kemudian ada nama Vincentfilbert Dyanka pelajar SMPN 4 Ambarawa asal Salatiga, yang berhadapan dengan Daffa Raihan Afif pelajar SMKN 7 Malang. Selain dua pertandingan tadi, ada enam laga lain yang akan digelar di Amorty Training Ground, Mal Dinoyo, Kota Malang, Jawa Timur.

Wakil Ketua II Bidang Prestasi (Bidpres) POBSI, Achmad Fadil Nasution mengatakan, pelaksanaan 16 besar akan dilakukan sepanjang hari ini. Selain babak 16 besar, rencananya partai semifinal dan final juga bakal berlangsung secara simultan.

"Semifinal dan final rencananya hari ini sampai jam 5 sore nanti sekaligus penutupan seri Malang," kata Fadil, dikutip pada Selasa (15/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/43/3186490/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_kejurnas_pobsi_2025_di_vision-rVZ3_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kejurnas POBSI 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186242/rakornas_pobsi_2025_berjalan_lancar_begitu_lpj_dari_pengurus_besar_diterima_hadirin-aLXl_large.jpg
LPJ Diterima, Rakernas POBSI 2025 Berjalan Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186229/ketum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo-aUe4_large.jpg
Hasil Rakernas POBSI 2025: Hary Tanoesoedibjo Yakin Biliar Indonesia Bisa Mendunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186227/ketum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo-Wsm3_large.jpg
Rakernas POBSI 2025 Rampung, Hary Tanoesoedibjo: Lahirkan Keputusan Penting dan Resmikan Pusat Latihan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186158/juara_turnamen_biliar_mnc_sports_competition_2025-XrUf_large.jpg
2 Juara Biliar MNC Sports Competition 2025 Kompak Berharap Hadiah Lebih Besar di Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/43/3186103/pertandingan_biliar_di_mnc_sport_competition_2025_rampung_digelar-0ide_large.jpg
MNC Televisi Network dan MNC University Juara Cabor Biliar MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement