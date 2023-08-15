Babak 16 Besar POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang Digelar, Ini Daftar Pertandingannya!

MALANG - Turnamen biliar POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang memasuki hari ketiga atau hari terakhir pada Selasa (15/8/2023). Seluruh pertandingan babak 16 besar hingga final akan digelar secara simultan pada hari ini.

Pada babak 16 besar ini atlet-atlet dari Jawa Timur masih mendominasi. Dari 16 atlet, setengahnya berasal dari provinsi tersebut. Tiga orang berasal dari Malang selaku tuan rumah, empat dari Surabaya, dan satu orang asal Kediri.

Beberapa pertandingan akan mempertemukan atlet muda usia belasan tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar, melawan yang lebih senior. Alfian Rahmat Dharmawan misalnya, pelajar SMPN 47 Surabaya ini akan bertemu Supratama Aprilio pelajar SMKN 2 Malang.

Kemudian ada nama Vincentfilbert Dyanka pelajar SMPN 4 Ambarawa asal Salatiga, yang berhadapan dengan Daffa Raihan Afif pelajar SMKN 7 Malang. Selain dua pertandingan tadi, ada enam laga lain yang akan digelar di Amorty Training Ground, Mal Dinoyo, Kota Malang, Jawa Timur.

Wakil Ketua II Bidang Prestasi (Bidpres) POBSI, Achmad Fadil Nasution mengatakan, pelaksanaan 16 besar akan dilakukan sepanjang hari ini. Selain babak 16 besar, rencananya partai semifinal dan final juga bakal berlangsung secara simultan.

"Semifinal dan final rencananya hari ini sampai jam 5 sore nanti sekaligus penutupan seri Malang," kata Fadil, dikutip pada Selasa (15/8/2023).