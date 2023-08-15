Percaya Viktor Axelsen Bisa Dikalahkan, Jonatan Christie: Lihat Kento Momota Sekarang

JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie percaya Viktor Axelsen (Denmark) bisa dikalahkan dan bakal jatuh dari singgasana peringkat satu dunia. Sebab ia melihat Kento Momota (Jepang) yang dulunya juga sulit dikalahkan, kini justru tampil melempem.

Momota sendiri mengalami penurunan sejak mengalami kecelakaan lalu lintas pada 2020 lalu. Namun, poin yang ditekankan Jonatan adalah momen Axelsen sebagai tunggal putra peringat satu dunia takkan berlangsung selamanya alias bisa diganti.

Namun, memang untuk saat ini Jonatan merasa Axelsen tak terkalahkan. Axelsen pun kembali menegaskan kualitasnya di beberapa turnamen belakangan ini. Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, menjadi salah satu korban Axelsen di final.

Keduanya saling berhadapan di partai puncak Japan Open 2023. Axelsen sukses membungkam Jonatan dengan skor 21-7 dan 21-18.

Menanggapi hal tersebut, Jonatan mengakui keunggulan pebulutangkis nomor satu dunia tersebut. Namun Jonatan yakin akan ada masanya dominasi Axelsen akan berakhir.

Menurut Jonatan hal tersebut tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Dia berkaca pada wakil Jepang, Kento Momota, yang sempat mendominasi sebagai penggawa nomor satu dunia.

Sementara Axelsen hanya dianggap sebagai bayang-bayang saja. Namun faktanya kini berubah. Jonatan pun yakin ada saatnya kejayaan Axelsen bisa dikalahkan.