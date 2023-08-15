Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Percaya Viktor Axelsen Bisa Dikalahkan, Jonatan Christie: Lihat Kento Momota Sekarang

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:56 WIB
Percaya Viktor Axelsen Bisa Dikalahkan, Jonatan Christie: Lihat Kento Momota Sekarang
Jonatan Christie percaya dominasi Viktor Axelsen bisa dihancurkan. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie percaya Viktor Axelsen (Denmark) bisa dikalahkan dan bakal jatuh dari singgasana peringkat satu dunia. Sebab ia melihat Kento Momota (Jepang) yang dulunya juga sulit dikalahkan, kini justru tampil melempem.

Momota sendiri mengalami penurunan sejak mengalami kecelakaan lalu lintas pada 2020 lalu. Namun, poin yang ditekankan Jonatan adalah momen Axelsen sebagai tunggal putra peringat satu dunia takkan berlangsung selamanya alias bisa diganti.

Namun, memang untuk saat ini Jonatan merasa Axelsen tak terkalahkan. Axelsen pun kembali menegaskan kualitasnya di beberapa turnamen belakangan ini. Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, menjadi salah satu korban Axelsen di final.

Keduanya saling berhadapan di partai puncak Japan Open 2023. Axelsen sukses membungkam Jonatan dengan skor 21-7 dan 21-18.

Jonatan Christie

Menanggapi hal tersebut, Jonatan mengakui keunggulan pebulutangkis nomor satu dunia tersebut. Namun Jonatan yakin akan ada masanya dominasi Axelsen akan berakhir.

Menurut Jonatan hal tersebut tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Dia berkaca pada wakil Jepang, Kento Momota, yang sempat mendominasi sebagai penggawa nomor satu dunia.

Sementara Axelsen hanya dianggap sebagai bayang-bayang saja. Namun faktanya kini berubah. Jonatan pun yakin ada saatnya kejayaan Axelsen bisa dikalahkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186744/ye_zhaoying-bwVD_large.jpg
Kisah Tragis Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dicap Pengkhianat China dan Hidup di Pengasingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186729/zhao_yunlei_bersama_zhang_nan-cuLq_large.jpg
Kisah Kontroversial Cinta Segitiga Zhang Nan dan Zhao Yunlei, Musuh Bebuyutan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186688/huang_yaqiong-aGJ9_large.jpg
Kisah Unik Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong dengan Sapsiree Taerattanachai, Sering Ngobrol Pakai Isyarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186647/fajar_alfian_dan_firly_assyifa_camilien-WGEj_large.jpg
Selamat! Fajar Alfian Resmi Lepas Masa Lajang, Nikahi Firly Assyifa Camilien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186607/pearly_tan_dan_thinaah_muralitharan-HdS8_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, Nyaris Dicabut Kewarganegaraannya karena Pakai Jersey Tanpa Lengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186529/susy_susanti_bersama_alan_budikusuma-fpNb_large.jpg
Kisah Romansa Pasangan Emas Olimpiade: Susy Susanti dan Alan Budikusuma, Cinlok yang Berujung Sejarah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement