HOME SPORTS NETTING

Masih Penasaran, Ahsan/Hendra Siap Ramaikan Perburuan Tiket Olimpiade Paris 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |18:37 WIB
Masih Penasaran, Ahsan/Hendra Siap Ramaikan Perburuan Tiket Olimpiade Paris 2024
Ganda Putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, mengklaim bakal meramaikan perburuan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Pasangan berjuluk The Daddies itu mengaku masih penasaran untuk mendapatkan medali emas di ajang Olimpiade.

Hendra sebenarnya sudah pernah meraih medali emas di Olimpiade Beijing 2008 bersama mantan partnernya, Markis Kido. Namun, ketika bersama Ahsan, keduanya tidak pernah beruntung untuk membawa pulang medali.

Olimpiade pertama Ahsan/Hendra berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil pada 2016. Sayangnya pada debut tersebut, mereka harus tersingkir di babak fase grup.

Lalu, pada Olimpiade berikutnya di Tokyo, Jepang, pasangan berjuluk Daddies itu harus puas menjadi semifinalis. Kala itu, mereka gagal mendapatkan medali setelah kalah dalam perebutan medali perunggu melawan wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Dengan kondisi tersebut, Ahsan/Hendra akhirnya masih penasaran untuk bisa mendapatkan medali Olimpiade. Karena itu, pada race to Olympics Paris 2024, Daddies siap berjuang untuk memperebutkan tiket Olimpiade ketiga kalinya..

Halaman:
1 2
