10 Kekalahan Paling Sakit dan Nyesek bagi Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan, Nomor 1 Tumbang di Tangan Junior

10 kekalahan paling sakit dan nyesek bagi Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan akan diulas dalam artikel ini. Selama kurang lebih 10 tahun lamanya berpasangan, ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, telah banyak mengukir prestasi.

Di antaranya, pasangan berjuluk The Daddies itu telah menjuarai sejumlah kompetisi bergengsi, mulai dari All England hingga BWF World Championships. Meski dikenal sebagai pebulu tangkis yang sangat berprestasi, faktanya pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tidak luput dari yang namanya kekalahan.

Beberapa kekalahan bahkan dapat dikatakan paling sakit dan nyesek bagi Ahsan/Hendra. Berikut Okezone rangkum, 10 kekalahan paling sakit dan paling nyesek bagi Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan.

Pada babak perempatfinal Japan Open 2015, secara mengejutkan The Daddies kalah telak dari musuh bebutan mereka, Fu Haifeng/Zhang Nan (China). Pada laga itu, Ahsan Hendra kalah dalam dua game langsung dengan skor 9-21 dan 18-21 dengan durasi pertandingan hanya 28 menit.

Setahun berselang, The Daddies kembali ditaklukkan oleh pasangan asal China. Tetapi, kekalahan kali ini didapat kala bersua Li Junhui/Liu Yuchen.

Tepatnya, momen menyesakkan itu terjadi di babak perempatfinal Singapore Open 2016. Parahnya, The Daddies menyerah hanya dalam 23 menit setelah takluk dalam dua game langsung dengan skor 11-21 dan 11-21.

Beberapa bulan usai Singapore Open 2016, The Daddies kembali harus takluk dari Twin Tower asal China -julukan Li Junhui/Liu Yuchen- di babak perempatfinal Korea Open 2016. Alih-alih membalas dendamnya, Ahsan/Hendra justru kembali kalah straight game 11-21 dan 16-21 selama 27 menit.