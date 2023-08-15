Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

10 Kekalahan Paling Sakit dan Nyesek bagi Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan, Nomor 1 Tumbang di Tangan Junior

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |22:07 WIB
10 Kekalahan Paling Sakit dan Nyesek bagi Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan, Nomor 1 Tumbang di Tangan Junior
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

10 kekalahan paling sakit dan nyesek bagi Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan akan diulas dalam artikel ini. Selama kurang lebih 10 tahun lamanya berpasangan, ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, telah banyak mengukir prestasi.

Di antaranya, pasangan berjuluk The Daddies itu telah menjuarai sejumlah kompetisi bergengsi, mulai dari All England hingga BWF World Championships. Meski dikenal sebagai pebulu tangkis yang sangat berprestasi, faktanya pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tidak luput dari yang namanya kekalahan.

Beberapa kekalahan bahkan dapat dikatakan paling sakit dan nyesek bagi Ahsan/Hendra. Berikut Okezone rangkum, 10 kekalahan paling sakit dan paling nyesek bagi Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan.

10. Japan Open 2015

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Pada babak perempatfinal Japan Open 2015, secara mengejutkan The Daddies kalah telak dari musuh bebutan mereka, Fu Haifeng/Zhang Nan (China). Pada laga itu, Ahsan Hendra kalah dalam dua game langsung dengan skor 9-21 dan 18-21 dengan durasi pertandingan hanya 28 menit.

9. Singapore Open 2016

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Setahun berselang, The Daddies kembali ditaklukkan oleh pasangan asal China. Tetapi, kekalahan kali ini didapat kala bersua Li Junhui/Liu Yuchen.

Tepatnya, momen menyesakkan itu terjadi di babak perempatfinal Singapore Open 2016. Parahnya, The Daddies menyerah hanya dalam 23 menit setelah takluk dalam dua game langsung dengan skor 11-21 dan 11-21.

8. Korea Open 2016

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Beberapa bulan usai Singapore Open 2016, The Daddies kembali harus takluk dari Twin Tower asal China -julukan Li Junhui/Liu Yuchen- di babak perempatfinal Korea Open 2016. Alih-alih membalas dendamnya, Ahsan/Hendra justru kembali kalah straight game 11-21 dan 16-21 selama 27 menit.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186744/ye_zhaoying-bwVD_large.jpg
Kisah Tragis Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dicap Pengkhianat China dan Hidup di Pengasingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186729/zhao_yunlei_bersama_zhang_nan-cuLq_large.jpg
Kisah Kontroversial Cinta Segitiga Zhang Nan dan Zhao Yunlei, Musuh Bebuyutan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186688/huang_yaqiong-aGJ9_large.jpg
Kisah Unik Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong dengan Sapsiree Taerattanachai, Sering Ngobrol Pakai Isyarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186647/fajar_alfian_dan_firly_assyifa_camilien-WGEj_large.jpg
Selamat! Fajar Alfian Resmi Lepas Masa Lajang, Nikahi Firly Assyifa Camilien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186607/pearly_tan_dan_thinaah_muralitharan-HdS8_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, Nyaris Dicabut Kewarganegaraannya karena Pakai Jersey Tanpa Lengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186529/susy_susanti_bersama_alan_budikusuma-fpNb_large.jpg
Kisah Romansa Pasangan Emas Olimpiade: Susy Susanti dan Alan Budikusuma, Cinlok yang Berujung Sejarah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement