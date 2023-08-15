Hasil Drawing China Open 2023: Anthony Ginting Jumpa Kanta Tsuneyama, Chico Aura Langsung Lawan Raja Terakhir

BWF telah merilis drawing China Open 2023. Sebanyak 16 wakil Indonesia telah mengetahui lawan-lawannya, seperti Anthony Sinisuka Ginting yang akan melawan wakil Jepang, Kanta Tsuneyama, hingga Chico Aura Dwi Wardoyo yang langsung lawan raja terakhir, Viktor Axelsen (Denmark).
Ya, penggawa kelahiran Jayapura, Papua, itu langsung ditantang sang nomor satu dunia, Viktor Axelsen. Adapun turnamen tersebut nantinya akan digelar di Changzhou, China, mulai 5-10 September 2023 mendatang.
Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting kedapatan melawan wakil Jepang, Kanta Tsuneyama. Adapun Jonatan Christie akan melawan wakil tuan rumah, Weng Hong Yang.
Di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung bakal menghadapi wakil Vietnam, Thuy Linh Nguyen. Sementara rekannya, Putri Kusuma Wardani (KW) langsung dihadang lawan berat, Akane Yamaguchi.
Kemudian pasangan ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto bakal meladeni wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.Sementara Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan melawan Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea).
Kemudian Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Liang Wei Keng/ Wang Chang (China) dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India). Serta Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan melawan Ayato Endo/ Yuta Takei (Jepang).
Ganda putri sendiri akan diwakili oleh Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva yang akan melawan wakil Thailand, Jongkolphan Kititharakul/ Rawinda Prajongjai. Sementara Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi berhadapan dengan Anna Ching Yik Cheong/ Teoh Mei Xing (Malaysia).