HOME SPORTS NETTING

Rehan/Lisa Matangkan Teknik Pukulan Jelang BWF World Championship 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |18:15 WIB
Rehan/Lisa Matangkan Teknik Pukulan Jelang BWF World Championship 2023
Rehan/Lisa matangkan persiapan jelang tampil di BWF World Tour Finals 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal/Lisa Ayu Kusumawati berbicara mengenai persiapan mereka jelang tampil di BWF World Championship 2023. Mendapat bye di babak pertama, Rehan/Lisa bakal memanfaatkan waktu lebih untuk mematankan teknik pukulan.

Sektor ganda campuran Indonesia sendiri ditargetkan bisa tembus semifinal di BWF World Championships 2023 kali ini. Rehan/ Lisa pun menjadikan hal tersebut sebagai pelecut motivasi untuk berlaga.

 

"Beban pasti ada, tapi jadiin motivasi aja buat kita," ucap Rehan kepada media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Senin (14/8/2023).

"Itu jadi keuntungan juga buat kita kan dape bye gitu, jadi kita main antara Selasa atau Rabu pasti kita main, soalnya kita di bawah kan. Jadi kita masih ada waktu sekitar empat hari, itu bener-bener buat kita fokus dan lihat lawan mainnya gimana dan memperbaiki pukulan," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, BWF World Championship 2023 akan digelar mulai 21-27 Agustus mendatang. Turnamen itu akan digelar di Copenhagen, Denmark, nantinya.

