Drawing BWF World Championships 2023 Kurang Menguntungkan, Ini Kata Pelatih Ganda Putra Indonesia

JAKARTA - Asisten pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, mengomentari hasil undian yang kurang menguntungkan di BWF World Championships 2023. Aryono mengakui hasil undian kali ini membuat para pemainnya harus langsung siap sejak babak awal.

Berdasarkan hasil undian, empat wakil ganda putra Indonesia mendapatkan bye di babak pertama atau 64 besar. Keempat wakil tersebut adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Namun, jika menilik lebih jauh empat pasang anak asuh Aryono ini akan mendapat lawan-lawan berat di babak berikutnya. Terutama di babak 16 besar.

Fajar/Rian yang menempati unggulan pertama akan bertemu wakil Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae. Sejauh ini pertemuan kedua pasangan imbang 3-3, dan pada pertemuan terakhir, Fajar/Rian takluk di Australia Open 2023 dari Kang/Seo dengan skor 16-21, 21-15, dan 14-21.

"Kita sudah perhitungkan, pasti (Fajar/Rian dan Kang/Seo) bakal ketemu lagi. Cuma bagaimana pada saat pertandingan itu jaga pikirannya, fokusnya, ambisinya, dan kemauannya. Itu aja," ucap Aryono saat ditemui MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

Selain itu, ketiga pasangan ganda putra lainnya juga bertemu lawar cukup berat di babak 16 besar. Ahsan/Hendra yang satu jalur dengan Fajar/Rian bisa bersua di perempat final andai lolos. Tetapi, di babak 16 besar, jika lolos Ahsan/Hendra berpotensi menghadapi pasangan China, He Ji Ting/Zhou Hao Dong.