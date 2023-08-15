Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Komang Ayu Jaga Mental Jelang Tampil di IIC dan Indonesia Masters I 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |13:54 WIB
Komang Ayu Jaga Mental Jelang Tampil di IIC dan Indonesia Masters I 2023
Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi (Foto: Badminton Photo)
A
A
A

JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi berbicara mengenai persiapannya jelang tampil di Indonesia International Challenge (IIC) dan Indonesia Masters I Super 100 2023. Persiapan mental jadi salah satu fokusnya jelang tampil di dua turnamen tersebut.

Komang Ayu akan mengikuti dua ajang bertaraf internasional yang akan diselenggarakan di GOR Pancing, Medan, Sumatera Utara pada 29 Agustus sampai dengan 10 September 2023. Dua turnamen itu tentunya penting untuk menambah pengalaman pebulu tangkis berusia 20 tahun tersebut.

Sejumlah program latihan pun sudah dijalani oleh Komang untuk mempersiapkan diri. Komang mengatakan persiapan ini dibantu langsung oleh sang pelatih Herli Djaenudin. Dia berharap bisa mengamankan gelar pada dua turnamen itu.

“Buat persiapannya saya udah latihan dengan program yang diberikan oleh pelatih. Mengevaluasi dari pertandingan sebelumnya juga,” kata Komang dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/8/2023).

“Pastinya (target) bisa menembus juara dan podium juga,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement