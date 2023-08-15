Komang Ayu Jaga Mental Jelang Tampil di IIC dan Indonesia Masters I 2023

JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi berbicara mengenai persiapannya jelang tampil di Indonesia International Challenge (IIC) dan Indonesia Masters I Super 100 2023. Persiapan mental jadi salah satu fokusnya jelang tampil di dua turnamen tersebut.

Komang Ayu akan mengikuti dua ajang bertaraf internasional yang akan diselenggarakan di GOR Pancing, Medan, Sumatera Utara pada 29 Agustus sampai dengan 10 September 2023. Dua turnamen itu tentunya penting untuk menambah pengalaman pebulu tangkis berusia 20 tahun tersebut.

Sejumlah program latihan pun sudah dijalani oleh Komang untuk mempersiapkan diri. Komang mengatakan persiapan ini dibantu langsung oleh sang pelatih Herli Djaenudin. Dia berharap bisa mengamankan gelar pada dua turnamen itu.

“Buat persiapannya saya udah latihan dengan program yang diberikan oleh pelatih. Mengevaluasi dari pertandingan sebelumnya juga,” kata Komang dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/8/2023).

“Pastinya (target) bisa menembus juara dan podium juga,” sambungnya.