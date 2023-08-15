Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia International Challenge dan Indonesia Masters Super 100 2023 Siap Digelar di Medan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |12:56 WIB
JAKARTA – Dua turnamen bulu tangkis bakal digelar di Medan, Sumatera Utara dalam waktu dekat. Dua turnamen bertaraf internasional itu adalah Indonesia International Challenge (IIC) 2023 dan Indonesia Masters Super 100 2023.

Kedua turnamen tadi akan berlangsung di GOR Pancing, Medan, Sumatera Utara pada 29 Agustus hingga 10 September 2023. IIC 2023 akan dilangsungkan pada 29 Agustus hingga 3 September, dan Indonesia Masters mulai 5 September sampai dengan 10 September 2023.

Ketua Panitia Pelaksana Armand Darmadji mengatakan dua turnamen itu akan diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai negara. IIC akan diikuti oleh 308 peserta dari 19 negara, sedangkan Indonesia Masters akan mempertemukan 436 peserta dari 22 negara.

Armand mengungkapkan, alasan pemilihan Medan sebagai tuan rumah untuk membangkitkan kembali gelora bulu tangkis di kota tersebut. Apalagi, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) juga menilai pemerintah kota Medan sangat serius untuk membenahi fasilitas penunjang turnamen.

“Seperti kita ketahui sudah 27 tahun Medan belum pernah mengadakan acara bulu tangkis Internasional event,” kata Armand dalam konferensi pers, Selasa (15/8/2023).

Halaman:
1 2
