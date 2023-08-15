Jadwal MotoGP Austria 2023 Akhir Pekan Ini: Marc Marquez Merana Lagi?

Marc Marquez (Repsol Honda) tak pernah menang di Sirkuit Red Bull Ring, tuan rumah MotoGP Austria 2023 (Foto: Reuters/Andrew Boyers)

SPIELBERG - Berikut jadwal MotoGP Austria 2023 akhir pekan ini di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg. Marc Marquez kemungkinan besar akan merana lagi. Sebab, rekornya tidak bagus di Sirkuit Red Bull Ring sejak 2016.

Seri ke-10 MotoGP 2023 ini disambut dengan penuh antusias oleh pencinta balap roda dua. Pasalnya, kerap terjadi hal-hal tidak terduga di Spielberg.

Masih lekat dalam ingatan bagaimana Brad Binder bisa memenangi balapan dalam kondisi sirkuit basah dengan memakai ban kering pada 2021. Di sirkuit ini pula, Jorge Martin merasakan kemenangan pertamanya di ajang MotoGP pada tahun yang sama.

Akan tetapi, sirkuit ini tidak pernah ramah untuk Marc Marquez. Tercatat, pembalap tim Repsol Honda itu paling bagus hanya menjadi runner-up pada tiga musim beruntun yakni 2017-2019.

The Baby Alien diprediksi akan kembali kepayahan di Red Bull Ring kali ini. Sebab, motor Honda RC213V sangat tidak cocok dengan karakter sirkuit stop and go seperti halnya di Spielberg.

Namun, sirkuit ini sangat cocok untuk pabrikan-pabrikan Eropa seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Buktinya, balapan hanya dimenangi oleh rider-rider Ducati dan KTM sejak 2016!

Pada MotoGP Austria 2022, Francesco Bagnaia tampil sebagai pemenang. Itu merupakan kemenangan keduanya secara beruntun setelah jeda musim panas. Pecco tentu saja dijagokan kembali untuk menang kali ini.