HOME SPORTS BASKET

Jelang FIBA World Cup 2023, Bintang Timnas Basket Prancis Nicolas Batum Punya Motivasi Tinggi

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |12:17 WIB
Jelang FIBA World Cup 2023, Bintang Timnas Basket Prancis Nicolas Batum Punya Motivasi Tinggi
Faris Batum siap membela Timnas Basket Prancis di FIBA World Cup 2023. (Foto: Instagram/@nicbatum88)
A
A
A

JELANG FIBA World Cup 2023, bintang Timnas Basket Prancis, Nicolas Batum, punya motivasi tinggi. Batum memastikan siap memberikan yang terbaik demi menambah koleksi medali dalam kariernya.

"Ketika saya tiba pertama kali, untuk bermain di Austria pada Juli 2009, kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk EuroBasket. Dan untuk yang terakhir, kami kecewa kalah di final Olimpiade 2020 (dari Amerika Serikat),” kata Batum dikutip dari laman resmi Federasi Bola Basket Prancis, Selasa (15/8/2023).

Faris Batum

Meskipun ada kekecewaan dalam beberapa turnamen, Batum terhitung sebagai pebasket tersukses di negaranya. Pemain berusia 34 tahun ini tercatat sudah mengumpulkan enam medali, termasuk salah satunya medali emas Euro Basket 2013.

Walaupun demikian, Batum mengatakan tidak mau puas dengan pencapaiannya bersama Les Bleus -julukan Timnas Basket Prancis. Pemain Los Angeles Clippers tersebut berharap bisa memberikan lebih banyak medali lagi, termasuk FIBA World Cup 2023, sebelum mewariskan ke generasi selanjutnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
