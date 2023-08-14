Gelar Turnamen Tenis Meja Sambut HUT RI Ke-78, Caleg Perindo Alva Ruslina Berharap Tak Ada Lagi Anak Indonesia yang Putus Sekolah

Caleg DPRD DKI Jakarta Alva Ruslina berharap tak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)

GELAR turnamen tenis meja sambut HUT RI ke-78, Alva Ruslina berharap tak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah. Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, Alva Ruslina, mengutarakan harapannya tentang masa depan anak-anak Indonesia.

Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo DKI Jakarta bersama caleg dari Perindo Alva Ruslina menyelenggarakan turnamen tenis meja PTM JP04. Hal ini demi menyambut HUT RI ke-78 dan warga pun mengikuti dengan antusias.

Turnamen intern PTM JP04 itu digelar di GOR PTM JP04, Jati padang, Jakarta Selatan. Ajang ini digelar selama dua hari, yaitu pada Sabtu (12/8/2023) dan Minggu (13/8/2023).

Tidak hanya menggelar turnamen tenis meja, RPA Perindo yang merupakan organisasi sayap Partai Perindo bersama Alva Ruslina juga melaksanakan senam dengan ibu-ibu yang tinggal di sekitar sana. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lapangan, kegiatan tersebut berlangsung semarak.

Dalam suasana menyambut HUT RI ke-78, caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo Alva Ruslina mengungkapkan harapannya terkait masa depan anak Indonesia. Caleg yang fokus pada isu ibu dan anak ini ingin anak-anak Indonesia tidak ada lagi yang putus sekolah.