HOME SPORTS SPORT LAIN

Gelar Turnamen Tenis Meja Sambut HUT RI Ke-78, Caleg Perindo Alva Ruslina Berharap Tak Ada Lagi Anak Indonesia yang Putus Sekolah

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |02:33 WIB
Gelar Turnamen Tenis Meja Sambut HUT RI Ke-78, Caleg Perindo Alva Ruslina Berharap Tak Ada Lagi Anak Indonesia yang Putus Sekolah
Caleg DPRD DKI Jakarta Alva Ruslina berharap tak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)
A
A
A

GELAR turnamen tenis meja sambut HUT RI ke-78, Alva Ruslina berharap tak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah. Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, Alva Ruslina, mengutarakan harapannya tentang masa depan anak-anak Indonesia.

Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo DKI Jakarta bersama caleg dari Perindo -partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih, berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia Sejahtera- Alva Ruslina menyelenggarakan turnamen tenis meja PTM JP04. Hal ini demi menyambut HUT RI ke-78 dan warga pun mengikuti dengan antusias.

Tenis Meja

Turnamen intern PTM JP04 itu digelar di GOR PTM JP04, Jati padang, Jakarta Selatan. Ajang ini digelar selama dua hari, yaitu pada Sabtu (12/8/2023) dan Minggu (13/8/2023).

Tidak hanya menggelar turnamen tenis meja, RPA Perindo yang merupakan organisasi sayap Partai Perindo -partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu- bersama Alva Ruslina juga melaksanakan senam dengan ibu-ibu yang tinggal di sekitar sana. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lapangan, kegiatan tersebut berlangsung semarak.

Dalam suasana menyambut HUT RI ke-78, caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo -yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo- Alva Ruslina mengungkapkan harapannya terkait masa depan anak Indonesia. Caleg yang fokus pada isu ibu dan anak ini ingin anak-anak Indonesia tidak ada lagi yang putus sekolah.

Halaman:
1 2
