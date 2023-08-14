Turut Berduka, Jonatan Christie Selalu Dukung Anthony Ginting

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, turut berduka dengan kehilangan yang dirasakan Anthony Sinisuka Ginting. Sebagai teman dekatnya, dia akan selalu memberikan dukungan penuh.

Seperti diberitakan, Anthony Ginting ditinggal sang ibunda Lucia Sriati pada Rabu 9 Agustus 2023 untuk selama-lamanya. Rasa sedih juga dialami skuad tunggal putra Indonesia.

Jonatan awalnya tidak mengetahui soal kondisi kritis ibunda Ginting. Dia juga tidak tahu saat sama-sama berada di Jepang dan Australia saat sedang melakoni turnamen.

"Kalau sama Ginting, dia tidak terlalu terbuka soal keluarga. Kalau cowok mungkin tidak begitu terbuka ya, kalau cewek mungkin lebih gampang cerita," ucap Jonatan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Pelatnas PBSI Cipayung, Senin (14/8/2023).

"Kalau kita mungkin lebih keep ke diri sendiri. Jadi tahunya dari bang Aboy (sapaan akrab pelatih tunggal putra Irwansyah)," imbuh pria asal Jakarta itu.

Menurut Jonatan, Ginting sosok yang mampu menyembunyikan ekspresi. Maka dari itu, tidak ada yang tahu secara detail kondisi Ibu Lucia, termasuk dirinya.