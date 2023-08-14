6 Pebulutangkis Dunia yang Kini Laku Jadi Artis, Nomor 1 Jadi Bintang Film

6 Pebulutangkis Dunia yang Kini Laku Jadi Artis. (Foto: Instagram/gohliuying)

TERDAPAT 6 pebulutangkis dunia yang kini laku jadi artis akan dibahas Okezone di artikel ini. Para atlet bulu tangkis itu membuktikan bahwa mereka tidak hanya mampu mendominasi lapangan, tetapi juga mengeksplorasi karier di dunia hiburan.

Perjalanan pebulutangkis dunia yang sukses beralih profesi sebagai artis membuktikan bahwa potensi seseorang tidak terbatas dalam satu bidang saja. Mereka menginspirasi banyak orang untuk mengembangkan bakat terpendam didalam diri mereka. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 6 pebulutangkis dunia yang kini laku jadi artis melansir berbagai sumber, Senin (14/8/2023):

6. Pannawit Thongnuam





Sejak 2019 lalu nama Pannawit Thongnuam sudah jarang terdengar di dunia bulutangkis. Usut punya usut kini tunggal putra Thailand ini memilih menjadi seorang aktor.

Melalui akun Instagram resminya, pebulutangkis kelahiran Desember 1995 itu aktif promosi filmnya yang berjudul “Love Stage”. Film bertema boys love tersebut diadaptasi dari manga Jepang berjudul Eiki Eiki.

5. Bao Chunlai





Badminton lover era 2000 an tentu sudah tidak asing dengan Bao Chunlai putra tinggal terbaik yang pernah dimiliki China. Berbagai penghargaan telah ia raih seperti gelar juara Asian Games 2006, Asian Games 2010, Denmark Open 2011, Korea Open 2006, China Open 2007, dan masih banyak lagi.

Sayangnya pada 21 September 2011 Bao Chunlai memilih gantung raket karena cedera. Pebulutangkis dengan tinggi badan 188 cm ini kemudian banting stir menjadi artis.

Sejumlah film telah Bao Chunlai bintangi seperti Soul Transfer Station (2012), Full Strike (2015), The Match (2016), Boonie Bears 4 (2017) dan Confidant (2019).