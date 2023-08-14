Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis Indonesia Ini Paling Sukses di BWF World Championships, Nomor 1 Raih Medali Emas di Dua Nomor Berbeda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |20:13 WIB
3 Pebulu Tangkis Indonesia Ini Paling Sukses di BWF World Championships, Nomor 1 Raih Medali Emas di Dua Nomor Berbeda
3 Pebulu Tangkis Indonesia Ini Paling Sukses di BWF World Championships. (Foto: PBSI)
A
A
A

DERETAN 3 pebulutangkis Indonesia ini paling sukses di BWF World Championships akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, sebentar lagi para wakil Indonesia akan berlaga di BWF World Championships 2023.

Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 tersebut akan digelar di Copenhagen, Denmark pada 21-27 Agustus 2023. Tentu diharapkan para wakil Tanah Air bisa bersinar di BWF World Championships 2023 seperti para pendahulu mereka.

Sebab nyatanya ada sejumlah pebulutangkis Indonesia yang dapat bersinar di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis tersebut. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pebulu Tangkis Indonesia Ini Paling sukses di BWF World Championships:

3. Hendra Setiawan

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Hendra Setiawan tercatat sudah empat kali menjadi juara di ajang BWF World Championship. Satu medali pada saat masih bersama Markis Kido di BWF World Championships 2007 dan tiga lagi bersama partner-nya saat ini, Mohammad Ahsan.

Ketiga medali emas tambahan yang diraih Hendra bersama Ahsan itu tercipta di BWF World Championships edisi 2013, 2015, dan 2019. Selain empat medali emas, Hendra pun juga pernah merasakan medali perunggu bersama Kido dan medali perak bersama Ahsan.

2. Liliyana Natsir

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir

Liliyana Natsir tercatat telah mengikuti tujuh edisi dari BWF World Championships. Dari ketujuh percobaan itu, andalan ganda campuran Indonesia itu sukses meraih empat medali emas.

Dua bersama partner-nya Nova Widianto (2005 dan 2007). Lalu dua lagi saat Liliyana Natsir berpasangan dengan Tontowi Ahmad (2013 dan 2017).

Sisanya Liliyana Natsir pernah merasakan medali perak bersama Nova dan dua medali perunggu bersama Tontowi. Itu berarti Liliyana setidaknya selalu meraih medali dalam tujuh BWF World Championships yang ia ikuti.

1 2
