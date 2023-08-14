Hadapi BWF World Championships 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Ingin Pulang Bawa Medali

CIPAYUNG – Pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan mengakui tidak mudah untuk bisa memenangkan BWF World Championships 2023. Meski begitu, mereka tetap akan tampil semaksimal mungkin untuk setidaknya mampu membawa pulang medali dari Kejuaraan Dunia Bulutangkis tersebut.

Bila melihat target Ahsan/Hendra itu, maka setidaknya The Daddies harus melangkah hingga babak semifinal. Ini merupakan tekad besar yang diusung pasangan senior ganda putra Tanah Air itu.

Meski demikian, The Daddies tetap tidak ingin meremehkan lawan. Menurut mereka semua lawan yang akan dihadapi nanti terhitung berat.

Ahsan/ Hendra menilai siapapun bisa menang di BWF World Championships 2023 tersebut. Oleh karena itu, keduanya ingin fokus perlahan-lahan di setiap laga.

"Semua berat ya, di kejuaraan dunia siapapun bisa menang. Jadi kita harus fokus dari awal. Mudah-mudahan bawa medali apapun medali itu," ujar Ahsan/ Hendra kepada media termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (14/8/2023).