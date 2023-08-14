Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ibunda Kritis, Anthony Ginting Sempat Diminta Pulang saat di Jepang dan Australia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |15:38 WIB
Ibunda Kritis, Anthony Ginting Sempat Diminta Pulang saat di Jepang dan Australia
Anthony Sinisuka Ginting tetap tampil meski diminta pulang oleh keluarganya (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih kepala tunggal putra, Irwansyah, mengakui Anthony Sinisuka Ginting sempat diminta keluarganya untuk pulang kala tampil di Japan Open dan Australia Open 2023. Sebab, sang anak asuh sudah tahu kabar mengenai ibunya yang saat itu masih kritis.

Anthony Ginting baru saja kehilangan sang ibunda, Lucia Sriati, pada Rabu 9 Agustus 2023. Sebelum itu, sang pemain harus melakoni tugas di dua turnamen, yakni Japan Open 2023 dan Australia Open 2023.

Anthony Ginting bersama ibundanya

Ternyata selama tampil di dua turnamen tersebut, Ginting sudah dalam situasi yang kurang baik. Sebab, ibunda tercintanya tengah kritis. Pemain asal Cimahi itu sempat diminta keluarga untuk segera pulang.

"Kami tahu kondisinya tapi tidak mau menyebut situasi itu. Beberapa kali ditelepon oleh keluarga, (Ginting) disuruh pulang," ucap Irwansyah kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (14/8/2023).

Irwansyah juga merasa salut dengan Ginting yang tetap profesional meski kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Pemain berusia 26 tahun itu masih tetap melanjutkan dan menyelesaikan dua turnamen tersebut.

"Ginting tidak bilang dan tidak mau kondisi itu jadi alasan. Jadi tidak gampang pemain itu fokus (di situasi tersebut) dalam kejuaraan," lanjut Irwansyah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/40/3163130/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_marcus_gideon_yang_memilih_mundur_dari_pns_kemenpora_ri-E90r_large.jpeg
Kisah Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Juara Asian Games 2018 yang Pilih Mundur dari PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159335/segini_kisaran_gaji_pebulu_tangkis_jonatan_christie_sebagai_pns_kemenpora_ri-v57Z_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pebulu Tangkis Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/40/3157375/legenda_bulu_tangkis_indonesia_iie_sumirat_meninggal_dunia-3Kbn_large.jpg
Legenda Bulu Tangkis Indonesia Iie Sumirat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/40/3153319/hendra_setiawan_dijuluki_silent_killer_saat_bertanding-iTxP_large.jpg
Kisah Unik Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Hendra Setiawan yang Dijuluki Silent Killer saat Bertanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/40/3152984/berikut_tiga_pebulu_tangkis_indonesia_yang_tak_disangka_punya_banyak_penggemar_di_china-yNOg_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Tak disangka Punya Banyak Penggemar di China, Nomor 1 Sering Tur ke Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/40/3150931/daniel_marthin_telah_selesai_menjalani_operasi_pada_lututnya-7rDW_large.jpg
Daniel Marthin Selesai Jalani Operasi, Diperkirakan Comeback Oktober 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement