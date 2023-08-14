Ibunda Kritis, Anthony Ginting Sempat Diminta Pulang saat di Jepang dan Australia

JAKARTA - Pelatih kepala tunggal putra, Irwansyah, mengakui Anthony Sinisuka Ginting sempat diminta keluarganya untuk pulang kala tampil di Japan Open dan Australia Open 2023. Sebab, sang anak asuh sudah tahu kabar mengenai ibunya yang saat itu masih kritis.

Anthony Ginting baru saja kehilangan sang ibunda, Lucia Sriati, pada Rabu 9 Agustus 2023. Sebelum itu, sang pemain harus melakoni tugas di dua turnamen, yakni Japan Open 2023 dan Australia Open 2023.

Ternyata selama tampil di dua turnamen tersebut, Ginting sudah dalam situasi yang kurang baik. Sebab, ibunda tercintanya tengah kritis. Pemain asal Cimahi itu sempat diminta keluarga untuk segera pulang.

"Kami tahu kondisinya tapi tidak mau menyebut situasi itu. Beberapa kali ditelepon oleh keluarga, (Ginting) disuruh pulang," ucap Irwansyah kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (14/8/2023).

Irwansyah juga merasa salut dengan Ginting yang tetap profesional meski kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Pemain berusia 26 tahun itu masih tetap melanjutkan dan menyelesaikan dua turnamen tersebut.

"Ginting tidak bilang dan tidak mau kondisi itu jadi alasan. Jadi tidak gampang pemain itu fokus (di situasi tersebut) dalam kejuaraan," lanjut Irwansyah.