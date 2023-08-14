Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daniel Marthin Akui Penglihatannya Terganggu Jelang BWF World Championships 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |13:24 WIB
Daniel Marthin Akui Penglihatannya Terganggu Jelang BWF World Championships 2023
Ganda Putra Indonesia, Leo/Daniel (Foto: PBSI)
A
A
A

CIPAYUNG - Persiapan pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Daniel Marthin, jelang BWF World Championships 2023 tampaknya sedikit berjalan berat. Partner Leo Rolly Carnando itu mengaku dirinya memiliki masalah pada penglihatannya.

Masalah tersebut dirasakan Daniel sejak dua tahun lalu. Namu, ia baru merasa semakin terganggu dengan kemampuan pandangannya tersebut dalam beberapa waku dekat ini.

Mata kanan Daniel didiagnosis memiliki masalah silinder empat. Tidak hanya itu, mata kanannya tersebut juga mengalami masalah minus sebesar empat setengah.

Sementara mata kirinya didiagnosis silinder dua dan minus dua. Akibatnya pandangan Daniel rabun terlebih jika melihat cahaya di lapangan.

"Saya ada kendala mata, minus sama slindernya parah. Silinder empat (kanan)," ujar Daniel kepada MNC Portal Indonesia, di Cipayung, Senin (14/8/2023).

Daniel menjelaskan dirinya tidak mendapat tindakan lasik mata karena korneanya yang lancip. Sementara ini, dia akan menggunakan lensa kontak khusus untuk BWF World Championships 2023.

Halaman:
1 2
