Irwansyah Bahas Nasib Anthony Ginting di BWF World Championships 2023: Sabar, Masih Berduka

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting sedang berduka usai ditinggalkan ibunda tercinta. Kondisi itu lantas membuat banyak pihak bertanya, apakah Anthony Ginting akan tetap mengikuti BWF World Championships 2023? Mengingat kompetisi itu akan segera berlangsung pada Agustus 2023 ini.

Menanggapi pertanyaan tersebut, kepala pelatih tunggal putra PBSI, Irwansyah meminta kepada semua pihak bersabar terkait nasib Anthony Ginting di BWF World Championships 2023. Irwansyah menjelaskan saat ini situasinya masih berduka, jadi keputusan pun baru akan diambil tidak dalam waktu dekat ini.

Sebagaimana diketahui, Ginting baru saja kehilangan sang ibunda, Lucia Sriati pada Rabu 9 Agustus 2023. Lalu, sang mendiang ibunda Ginting dimakamkan pada Sabtu 12 Agustus 2023.

Situasi tersebut sangat dipahami oleh sang pelatih untuk menerima kondisi tersebut. Terlebih dengan sisa berapa hari menuju ke Kejuaraan Dunia, tim pelatih masih mendiskusikan tentang nasib Ginting.

"Segera nanti diumumkan, enggak sekarang dulu. Memang masih mau didiskusikan lagi," ucap Irwansyah kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Senin (14/8/2023).

"Kondisinya masih berduka, karena semua tidak mungkin memburu-buru. Nama Ginting masih di kejuaraan, kabar segera disampaikan. Sabar sedikit, karena ini lagi berduka bukan hal yang lain. Ginting baru kehilangan mama tercintanya," lanjutnya.