Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Irwansyah Beberkan Rencana Ubah Jonatan Christie Jadi Pebulu Tangkis yang Komplet

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |06:01 WIB
Irwansyah Beberkan Rencana Ubah Jonatan Christie Jadi Pebulu Tangkis yang Komplet
Jonatan Christie bakal diubah menjadi pebulu tangkis yang lebih komplet (Foto: PBSI)
A
A
A

PELATIH tunggal putra Indonesia, Irwansyah, beberkan rencana ubah Jonatan Christie jadi pebulu tangkis yang lebih komplet. Hal ini demi meningkatkan performa pebulu tangkis tunggal putra yang akrab disapa Jojo tersebut.

Bersama Anthony Ginting, Jojo merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putra terbaik yang dimiliki oleh Indonesia pada saat ini. Namun, Irwansyah ingin membuatnya sebagai pemain yang lebih agresif dalam menyerang.

Jonatan Christie

"Jojo, kan, tipe mainnya saya ubah untuk jadi lebih menyerang dan itu berjalan bagus," ungkap Irwansyah kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia beberapa waktu lalu.

Irwansyah berpendapat bahwa hal ini perlu diubah agar Jonatan Christie menjadi pebulu tangkis yang lebih komplet lagi. Sebab, atlet berusia 25 tahun itu sudah bagus dari segala sisi pertahanannya.

"(Diubah) agar komplet. Biar Jojo tidak pertahanannya saja yang bagus. Dia juga setuju untuk lebih banyak menyerang," kata Irwansyah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186319/simak_kisah_pramudya_kusumawardana_yang_ternyata_pernah_berpasangan_dengan_gronya_somerville-q2jO_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Bela Australia Ternyata Pernah Duet dengan Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186201/hendra_setiawan_bersama_sandiani_arief-S21z_large.jpg
Kisah Lucu Pengeluaran Hendra Setiawan di Denmark Ketahuan sang Istri, Terbongkar Gara-Gara Detektif Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186190/yeo_jia_min-2Ku6_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Yeo Jia Min, Tunggal Putri yang Ukir Banyak Sejarah untuk Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186024/kento_momota-vSTL_large.jpg
Kisah Mengejutkan Eks Raja Bulu Tangkis Kento Momota, Rival Sengit Anthony Ginting yang Beri Sinyal Comeback dari Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186114/viktor_axelsen-SkXQ_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Suka Emosi hingga Banting Raket, Nomor 1 Viktor Axelsen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186043/hendra_setiawan_dan_loh_kean_yew-i9ZM_large.jpg
Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Akui Kagum dengan Skill Hendra Setiawan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement