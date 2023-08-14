Irwansyah Beberkan Rencana Ubah Jonatan Christie Jadi Pebulu Tangkis yang Komplet

PELATIH tunggal putra Indonesia, Irwansyah, beberkan rencana ubah Jonatan Christie jadi pebulu tangkis yang lebih komplet. Hal ini demi meningkatkan performa pebulu tangkis tunggal putra yang akrab disapa Jojo tersebut.

Bersama Anthony Ginting, Jojo merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putra terbaik yang dimiliki oleh Indonesia pada saat ini. Namun, Irwansyah ingin membuatnya sebagai pemain yang lebih agresif dalam menyerang.

"Jojo, kan, tipe mainnya saya ubah untuk jadi lebih menyerang dan itu berjalan bagus," ungkap Irwansyah kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia beberapa waktu lalu.

Irwansyah berpendapat bahwa hal ini perlu diubah agar Jonatan Christie menjadi pebulu tangkis yang lebih komplet lagi. Sebab, atlet berusia 25 tahun itu sudah bagus dari segala sisi pertahanannya.

"(Diubah) agar komplet. Biar Jojo tidak pertahanannya saja yang bagus. Dia juga setuju untuk lebih banyak menyerang," kata Irwansyah.