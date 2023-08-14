Meski Kerap Dibandingkan, Luca Marini Bersyukur Jadi Adik Tiri Valentino Rossi

STATUS sebagai adik tiri dari Valentino Rossi kerap membebankan Luca Marini. Namun, pembalap Tim Mooney VR46 itu tetap senang dan malahan bersyukur karena merupakan adik dari sang legenda MotoGP tersebut.

Sebab berkat Rossi, kini Marini menjalani karier yang ia impikan sejak kecil, yakni menjadi pembalap. Karena itulah, meski sering dibandingkan dengan Rossi, Marini tak merasa kesal dan justru tetap senang.

Ya, Marini mengakui dirinya kerap kali dibandingkan dengan Rossi. Namun pembalap berusia 26 tahun tersebut lebih senang untuk mengambil sisi positif.

Kehadirannya di MotoGP saat ini merupakan salah satu impian lama yang berhasil dia wujudkan. Pasalnya, dulu Mir hanya bia melihat sang kakak adu cepat di sirkuit balapan.

"Fakta bahwa kami dibandingkan memang ada, bagi saya lebih untuk kebaikan. Namun, segala sesuatu memiliki sisi positif dan negatif," aku Marini, dipetik dari Motosan, Senin (14/8/2023).

"Jika saya tidak menjadi saudara dari Rossi, karier saya akan berbeda. Sekarang saya berada di tempat yang saya impikan ketika saya masih kecil, menyaksikan kakak saya," lanjutnya.