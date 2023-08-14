Profil Rudy Gobert, si Menara Eiffel yang Siap Getarkan Indonesia Arena di FIBA World Cup 2023

BERIKUT profil Rudy Gobert yang merupakan bintang Timnas Basket Prancis di FIBA World Cup 2023. Pemain bertubuh jangkung itu siap menggetarkan Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada 25 Agustus hingga 10 September 2023.

Gobert adalah pebasket yang telah bermain di NBA sejak 2013 silam setelah dirinya terpilih pada ronde pertama urutan ke-27 NBA Draft 2013 oleh Denver Nuggets. Namun, dia langsung ditukar ke Utah Jazz di mana akhirnya center setinggi 2,16 meter itu menghabiskan waktunya hingga 2022.

Setelah hampir sepuluh tahun berseragam Utah Jazz, dirinya ditukar ke Minnesota Timberwolves untuk Patrick Beverley, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmaro, dan beberapa draft pick ronde pertama. Di situ, dia berduet dengan Karl Anthony Towns di bawah ring.

Meskipun belum pernah sekalipun merasakan gelar juara NBA sepanjang kariernya, Gobert meraih beberapa penghargaan individu, terutama dari sektor pertahanan. Pemain yang dijuluki The Stifle Tower itu terpilih mengikuti NBA All-Star tiga tahun berturut-turut pada 2020-2022.

Dia juga masuk dalam All-NBA Second Team pada 2017 dan All-NBA Third Team pada 2019-2021. Pertahanannya yang kokoh membuatnya masuk ke dalam NBA All-Defensive First team enam tahun berturut-turut pada 2017-2022.

Tak hanya itu, dirinya juga dinobatkan sebagai NBA Defensive Player of The Year pada tahun 2018, 2019, dan 2021. Gobert memang dikenal sebagai seorang pemain spesialis di sektor pertahanan dan pernah meraih penghargaan sebagai NBA blocks leader (2017) dan NBA rebounding leader (2022).