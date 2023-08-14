Eks Pemain NBA Sebut FIBA World Cup 2023 sebagai Kesempatan Emas Indonesia Tingkatkan Kualitas di Kancah Basket

EKS pemain NBA, Stephen Howard, sebut FIBA World Cup 2023 sebagai kesempatan emas Indonesia tingkatkan kualitas di kancah basket. Indonesia menjadi tuan rumah bersama Jepang dan Filipina dalam ajang turnamen basket bertaraf internasional tersebut.

FIBA World Cup merupakan Piala Dunia di kancah basket. Itu akan digelar pada 25 Agustus hingga 10 September 2023, dengan Jakarta, tepatnya Indonesia Arena di kompleks Gelora Bung Karno, akan menjadi tuan rumah.

Howard menuturkan bahwa Amerika Serikat masih merupakan kiblat olahraga basket. Namun, perkembangan di negara lain juga mengalami peningkatan pesat, termasuk Indonesia yang mampu menjadi tuan rumah gelaran dunia itu.

"Saya pikir jelas Amerika Serikat melihat negara mereka masih menjadi yang terbaik di bola basket. Akan tetapi, mereka mengakui perkembangan pasar di seluruh dunia, seperti Eropa dan Asia, yang juga meningkatkan pamor NBA," ucap Howard di Jakarta, Jumat (11/8/2023).

BACA JUGA: Alasan Unik Yolla Yuliana Jagokan Spanyol di FIBA World Cup 2023

"Saya pikir Indonesia mengambil langkah yang cukup kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain. Kemampuan mereka menjadi tuan rumah FIBA World Cup 2023 akan memperlihatkan itu," lanjutnya.