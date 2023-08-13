Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

SEA V League 2023 Seri II: Eko Waluyo Ungkap Kunci Kemenangan Timnas Voli Putri Indonesia atas Filipina

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |21:14 WIB
SEA V League 2023 Seri II: Eko Waluyo Ungkap Kunci Kemenangan Timnas Voli Putri Indonesia atas Filipina
Timnas Voli Putri Indonesia menang 3-1 atas Timnas Voli Filipina pada laga terakhir SEA V League 2023 Seri II (Foto: SEA V League)
CHIANG MAI - Timnas voli putri Indonesia sukses menghajar Timnas voli putri Filipina 3-1 pada laga terakhir SEA V League 2023 Seri II, Minggu (13/8/2023) sore WIB. Sang pelatih, Eko Waluyo, membeberkan kunci kemenangan anak asuhnya tersebut.

Mentas di Chiang Mai Sports Complex, Thailand, Minggu (13/8/2023) sore WIB, Indonesia berhasil melakukan comeback dan menang dengan skor 3-1 (22-25, 25-21, 25-22, dan 26-24). Kecolongan set pertama, Skuad Merah Putih sukses memenangi tiga set setelahnya melalui jerih payah.

Timnas Voli Putri Indonesia tampil di SEA V League 2023 (Foto: PBVSI)

Set keempat berlangsung cukup sengit terutama pada poin-poin terakhir. Indonesia yang sempat unggul terlebih dahulu justru terkejar dan tertinggal 18-22, beruntung Wilda Nurfadilah cs mampu bangkit dan menuntaskan laga dengan kemenangan 26-24.

"Kunci kemenangan tadi kita bermain sabar dan memaksa untuk maksimal di servis dan blok," ungkap Eko seusai laga, Minggu (13/8/2023).

"Alhamdulillah masih ada rezeki di (set) ketiga. Pertandingan tadi Filipina bermain lepas, sedangkan kita agak beban, jadi kurang lepas mainnya," imbuhnya.

Eko juga mengatakan kondisi para pemainnya menurun pada laga tersebut. Itu juga menjadi salah satu alasan mereka bermain kurang lepas dan melewati duel sengit dengan Filipina pada laga penentuan tempat ketiga itu.

