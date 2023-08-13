Peserta POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang Ditunggu Hadiah Rp30 Juta

MALANG - Sebanyak 51 peserta turnamen biliar POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang dinanti hadiah sebesar Rp30 juta. Nantinya empat peserta teratas ini bakal langsung lolos ke grand final yang diadakan di Jakarta.

Wakil Ketua II Bidang Prestasi (Bidpres) POBSI Achmad Fadil Nasution mengungkapkan, ada empat peserta di setiap serinya yang dinyatakan lolos. Di Malang sendiri merupakan seri kedua setelah penyelenggaraan sebelumnya di Yogyakarta. Peserta yang lolos dari sebelumnya, tidak ikut ke Malang.

"Yang sudah lolos di seri satu,dan sudah memiliki tiket ke grand final tentu tidak akan bertanding lagi di seri-seri selanjutnya, 4 lolos dari seri satu, dua, tiga, dan empat, total 16 atlet akan bertanding di grand final di Jakarta Desember," ucap Fadil, Minggu (13/8/2023).

Khusus untuk peringkat terbaik di masing-masing serinya akan mendapat uang tunai pembinaan Rp 30 juta. Jadi, total ada empat peserta dengan peringkat terbaik di masing-masing serinya yang meraih uang tunai tersebut.

"Setiap seri akan meloloskan empat terbaik, dari Malang ini empat semifinalis akan mendapat tiket ke grand final di Jakarta nanti. Setiap seri juga memperebutkan hadiah pembinaan sebesar Rp 30 juta, dan nanti di final akan memperebutkan Rp 56 juta," ungkap Fadil.