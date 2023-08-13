Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Peserta POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang Ditunggu Hadiah Rp30 Juta

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |20:13 WIB
Peserta POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang Ditunggu Hadiah Rp30 Juta
Peserta POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang dinanti hadiah Rp30 juta (Foto: MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Sebanyak 51 peserta turnamen biliar POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang dinanti hadiah sebesar Rp30 juta. Nantinya empat peserta teratas ini bakal langsung lolos ke grand final yang diadakan di Jakarta.

Wakil Ketua II Bidang Prestasi (Bidpres) POBSI Achmad Fadil Nasution mengungkapkan, ada empat peserta di setiap serinya yang dinyatakan lolos. Di Malang sendiri merupakan seri kedua setelah penyelenggaraan sebelumnya di Yogyakarta. Peserta yang lolos dari sebelumnya, tidak ikut ke Malang.

POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang resmi digelar (Foto: MPI/Avirista Midaada)

"Yang sudah lolos di seri satu,dan sudah memiliki tiket ke grand final tentu tidak akan bertanding lagi di seri-seri selanjutnya, 4 lolos dari seri satu, dua, tiga, dan empat, total 16 atlet akan bertanding di grand final di Jakarta Desember," ucap Fadil, Minggu (13/8/2023).

Khusus untuk peringkat terbaik di masing-masing serinya akan mendapat uang tunai pembinaan Rp 30 juta. Jadi, total ada empat peserta dengan peringkat terbaik di masing-masing serinya yang meraih uang tunai tersebut.

"Setiap seri akan meloloskan empat terbaik, dari Malang ini empat semifinalis akan mendapat tiket ke grand final di Jakarta nanti. Setiap seri juga memperebutkan hadiah pembinaan sebesar Rp 30 juta, dan nanti di final akan memperebutkan Rp 56 juta," ungkap Fadil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186242/rakornas_pobsi_2025_berjalan_lancar_begitu_lpj_dari_pengurus_besar_diterima_hadirin-aLXl_large.jpg
LPJ Diterima, Rakernas POBSI 2025 Berjalan Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186229/ketum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo-aUe4_large.jpg
Hasil Rakernas POBSI 2025: Hary Tanoesoedibjo Yakin Biliar Indonesia Bisa Mendunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186227/ketum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo-Wsm3_large.jpg
Rakernas POBSI 2025 Rampung, Hary Tanoesoedibjo: Lahirkan Keputusan Penting dan Resmikan Pusat Latihan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186158/juara_turnamen_biliar_mnc_sports_competition_2025-XrUf_large.jpg
2 Juara Biliar MNC Sports Competition 2025 Kompak Berharap Hadiah Lebih Besar di Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/43/3186103/pertandingan_biliar_di_mnc_sport_competition_2025_rampung_digelar-0ide_large.jpg
MNC Televisi Network dan MNC University Juara Cabor Biliar MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185614/dihadiri_liliana_tanoesoedibjo_warren_tanoesoedibjo_hingga_kevin_sanjaya_turnamen_biliar_mnc_sports_competition_2025_resmi_dibuka-Uyj6_large.jpg
Dihadiri Liliana Tanoesoedibjo, Warren Tanoesoedibjo, hingga Kevin Sanjaya, Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025 Resmi Dibuka
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement