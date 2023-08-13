Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kemampuan Atlet Biliar Muda di Malang Meningkat Seiring Rutinnya Turnamen Digelar

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |19:19 WIB
Kemampuan Atlet Biliar Muda di Malang Meningkat Seiring Rutinnya Turnamen Digelar
Kemampuan atlet-atlet biliar muda semakin terasah berkat turnamen yang digelar POBSI (Foto: MPI/Avirista Midaada)
MALANG - Perkembangan atlet biliar muda di Malang, Jawa Timur, semakin meningkat berkat seringnya turnamen digelar oleh POBSI. Sebelumnya, POBSI Pool Circuit juga digelar di Kota Malang pada 2022.

Perwakilan KONI Kota Malang Hariyono menyatakan, perkembangan atlet-atlet biliar di Kota Malang mulai menunjukkan tren positif. Terlebih, banyaknya turnamen yang digelar dapat mengasah kemampuan anak-anak muda.

 POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang resmi digelar (Foto: MPI/Avirista Midaada)

"Progres sangat bagus, jadi mulai di Porprov Gresik itu kejutan dari beberapa kali bagus. Dapat medali emas, seingat saya dua atau tiga, terus perak," ucap Hariyono di sela-sela POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang, Minggu (13/8/2023).

"Terus yang di Lumajang itu juara umum, bahkan di Gresik dan Lumajang itu all final Kota Malang," imbuhnya.

Hariyono menyatakan, pelaksanaan turnamen-turnamen seperti POBSI Cup Pelajar Mahasiswa 2023 sangat membantu. Apalagi, ini adalah pertama kalinya turnamen kategori pelajar mahasiswa digelar.

"Saya pikir kegiatan seperti ini harus berkesinambungan karena manfaatnya sangat bagus bagi atlet-atlet pelajar mahasiswa, yang selanjutnya bisa berkiprah di tingkat regional, nasional, bahkan internasional," bebernya.

Saat ini, Kota Malang tengah mempersiapkan diri atlet-atlet terbaiknya di cabang olahraga (cabor) biliar di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2023 mendatang. Harapannya, torehan prestasi di Porprov lalu bisa diulangi di cabor biliar.

