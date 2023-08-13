Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil SEA V League 2023 Seri II: Sikat Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Huni Posisi 3

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |17:39 WIB
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Sikat Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Huni Posisi 3
Timnas Voli Putri Indonesia finis di posisi tiga pada putaran II SEA V League 2023 (Foto: SEA V League)
A
A
A

CHIANG MAI - Timnas Voli Putri Indonesia sukses mengalahkan Timnas Voli Filipina 3-1 (22-25, 25-21, 25-22, dan 26-24) pada turnamen SEA V League 2023 Seri II, Minggu (13/8/2023) sore WIB. Anak asuh Eko Waluyo itu menghuni posisi tiga klasemen akhir.

Tampil di Chiang Mai Sports Complex, Thailand, Minggu (13/8/2023) sore WIB, Indonesia sempat tertinggal 1-3 terlebih dahulu. Akan tetapi, kemudian mereka mampu membuat laga berlangsung sengit dan terus berimbang hingga skor 5-5.

Timnas Voli Putri Indonesia tampil di SEA V League 2023 (Foto: PBVSI)

Shella Bernadetha dan kolega sempat unggul satu poin menjadi 6-5. Namun, setelah itu justru Filipina yang mampu melesat hingga unggul 11-8.

Indonesia tak menyerah begitu saja, perjuangan skuad Merah Putih akhirnya membuahkan hasil saat mampu menyamai kedudukan menjadi 17-17. Kedua tim bergantian mencuri poin setelah itu, tetapi Filipina akhirnya mencuri set pertama dengan kemenangan 25-22.

Pada set kedua, Indonesia sejatinya sempat unggul terlebih dahulu pada awal set, tetapi Filipina mampu mengejar dan akhirnya membalikkan keadaan menjadi 12-8.

Lagi-lagi, pasukan asuhan Eko Waluyo sukses bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 12-12 dan kemudian 16-16. Setelah skor imbang itu, giliran Indonesia yang mampu lebih memegang kendali pertandingan dan akhirnya berhasil merebut set kedua dengan kemenangan 25-21.

Melanjutkan momentum dari akhir set kedua, Indonesia tampil ganas pada set ketiga dan mampu terlebih dahulu unggul dengan skor 10-6. Filipina tak diam begitu saja dan terus menempel perolehan poin Medi Yoku cs setelah itu, bahkan mereka sempat membalikkan keadaan menjadi 16-15.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/43/2863621/sea-v-league-2023-seri-ii-eko-waluyo-ungkap-kunci-kemenangan-timnas-voli-putri-indonesia-atas-filipina-Blh8MMOrIj.jpeg
SEA V League 2023 Seri II: Eko Waluyo Ungkap Kunci Kemenangan Timnas Voli Putri Indonesia atas Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/12/43/2863151/hasil-sea-v-league-2023-seri-ii-disikat-thailand-0-3-timnas-voli-putri-indonesia-melorot-ke-dasar-klasemen-9jvot3AdRu.jpg
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Disikat Thailand 0-3, Timnas Voli Putri Indonesia Melorot ke Dasar Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/43/2862814/sea-v-league-2023-seri-ii-eko-waluyo-tak-menduga-timnas-voli-putri-indonesia-ditundukkan-vietnam-b6v9aswVFc.jpeg
SEA V League 2023 Seri II: Eko Waluyo Tak Menduga Timnas Voli Putri Indonesia Ditundukkan Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/43/2862647/hasil-sea-v-league-2023-seri-ii-timnas-voli-putri-indonesia-takluk-0-3-dari-vietnam-di-laga-pembuka-X2uj28kLH0.jpg
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Timnas Voli Putri Indonesia Takluk 0-3 dari Vietnam di Laga Pembuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/43/2860414/vietnam-kehilangan-sang-kapten-di-sea-v-league-2023-seri-ii-timnas-voli-putri-indonesia-diuntungkan-nfOSYHqY0G.jpg
Vietnam Kehilangan sang Kapten di SEA V League 2023 Seri II, Timnas Voli Putri Indonesia Diuntungkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/40/2859094/eko-waluyo-beber-kunci-kemenangan-indonesia-atas-filipina-di-hari-terakhir-sea-v-league-2023-GUvI344UQz.jpg
Eko Waluyo Beber Kunci Kemenangan Indonesia atas Filipina di Hari Terakhir SEA V League 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement