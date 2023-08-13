Hasil SEA V League 2023 Seri II: Sikat Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Huni Posisi 3

Timnas Voli Putri Indonesia finis di posisi tiga pada putaran II SEA V League 2023 (Foto: SEA V League)

CHIANG MAI - Timnas Voli Putri Indonesia sukses mengalahkan Timnas Voli Filipina 3-1 (22-25, 25-21, 25-22, dan 26-24) pada turnamen SEA V League 2023 Seri II, Minggu (13/8/2023) sore WIB. Anak asuh Eko Waluyo itu menghuni posisi tiga klasemen akhir.

Tampil di Chiang Mai Sports Complex, Thailand, Minggu (13/8/2023) sore WIB, Indonesia sempat tertinggal 1-3 terlebih dahulu. Akan tetapi, kemudian mereka mampu membuat laga berlangsung sengit dan terus berimbang hingga skor 5-5.

Shella Bernadetha dan kolega sempat unggul satu poin menjadi 6-5. Namun, setelah itu justru Filipina yang mampu melesat hingga unggul 11-8.

Indonesia tak menyerah begitu saja, perjuangan skuad Merah Putih akhirnya membuahkan hasil saat mampu menyamai kedudukan menjadi 17-17. Kedua tim bergantian mencuri poin setelah itu, tetapi Filipina akhirnya mencuri set pertama dengan kemenangan 25-22.

Pada set kedua, Indonesia sejatinya sempat unggul terlebih dahulu pada awal set, tetapi Filipina mampu mengejar dan akhirnya membalikkan keadaan menjadi 12-8.

Lagi-lagi, pasukan asuhan Eko Waluyo sukses bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 12-12 dan kemudian 16-16. Setelah skor imbang itu, giliran Indonesia yang mampu lebih memegang kendali pertandingan dan akhirnya berhasil merebut set kedua dengan kemenangan 25-21.

Melanjutkan momentum dari akhir set kedua, Indonesia tampil ganas pada set ketiga dan mampu terlebih dahulu unggul dengan skor 10-6. Filipina tak diam begitu saja dan terus menempel perolehan poin Medi Yoku cs setelah itu, bahkan mereka sempat membalikkan keadaan menjadi 16-15.